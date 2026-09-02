Isabelle Sava : à 19 ans, la médaillée mondiale de taekwondo meurt dans son sommeil

Isabelle Sava est décédée le 17 août 2026 à l’âge de 19 ans, après avoir été victime d’un arrêt cardiaque pendant son sommeil à Londres. Les secours n’ont pas réussi à la réanimer.

Le décès de la jeune sportive a été confirmé par les informations publiées autour d’une cagnotte destinée à soutenir ses parents, Laura et Ovi Sava. Selon cette collecte, des équipes médicales, dont une ambulance aérienne, sont intervenues après la découverte d’Isabelle inconsciente dans son lit, mais leurs tentatives de réanimation sont restées vaines.

Une sportive titrée dès l’adolescence

Isabelle Sava avait consacré plus de dix ans au taekwondo. Elle avait atteint le grade de ceinture noire deuxième Dan et s’était illustrée sur la scène internationale. En 2022, elle avait décroché une médaille d’argent en combat lors des Championnats du monde ITF organisés aux Pays-Bas, dans la catégorie féminine des moins de 18 ans. Le palmarès publié par l’UK ITF confirme cette deuxième place.

Son parcours sportif ne s’était pas arrêté à cette performance mondiale. Elle avait aussi remporté plusieurs médailles lors de compétitions britanniques et avait participé à l’organisation de tournois en tant qu’arbitre. Sa pratique du taekwondo constituait ainsi une partie importante de son parcours avant sa disparition.

Le taekwondo possède une place particulière dans le mouvement olympique : après avoir été présenté comme sport de démonstration à Séoul en 1988 et à Barcelone en 1992, il est devenu une discipline officielle aux Jeux de Sydney en 2000.

Des études de droit à Londres

À côté du sport, Isabelle poursuivait des études de droit à Queen Mary University of London. Elle devait commencer sa deuxième année du cursus LLB et envisageait une carrière d’avocate spécialisée dans le droit commercial.

La jeune femme participait aussi à plusieurs activités universitaires. Elle était membre de la Law Society, de la Commercial Awareness Society et de la Student Advancement Society. Elle écrivait également pour le blog étudiant du Queen Mary Legal Advice Centre. En 2026, ce centre avait publié un article juridique qu’elle avait rédigé.

Isabelle travaillait en parallèle comme tutrice auprès de jeunes élèves à Ali’s Academy depuis plus de deux ans. Elle avait aussi été Police Cadet et avait obtenu le Jack Petchey Achievement Award, une distinction attribuée à des jeunes pour leurs réalisations et leur engagement.

Une disparition qui laisse une famille endeuillée

Isabelle était la fille unique de Laura et Ovi Sava. Une amie de la famille, Adriana Agache, a lancé une collecte afin d’aider ses proches à faire face aux frais liés aux obsèques et aux conséquences financières de cette disparition soudaine.

Selon le message accompagnant la cagnotte, Isabelle était une jeune femme déterminée qui préparait activement son avenir professionnel.

Une enquête est en cours afin d’établir les circonstances exactes de sa mort. L’arrêt cardiaque survenu pendant son sommeil est rapporté par sa famille et les informations liées à la collecte, sans qu’une cause médicale précise de cet arrêt ait été rendue publique à ce stade.