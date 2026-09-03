Israël : comme Trump, Tshisekedi annonce le transfert de l'ambassade congolaise à Jérusalem

L’ambassade de la République démocratique du Congo quittera Tel-Aviv pour s’installer à Jérusalem. Le président Félix Tshisekedi a fait cette annonce ce jeudi 3 septembre, au terme d’une visite officielle de trois jours en Israël.

Une rencontre au sommet à Jérusalem

La rencontre entre le chef de l’État congolais et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s’est tenue le 1er septembre à Jérusalem. Selon la présidence congolaise, les deux hommes ont saisi cette entrevue pour acter un approfondissement de leur partenariat bilatéral. Netanyahou aurait pris l’engagement, en contrepartie, d’ouvrir prochainement une représentation diplomatique israélienne à Kinshasa.

Ce déplacement traduit un calendrier déjà amorcé. Le président israélien Isaac Herzog s’était rendu à Kinshasa en novembre 2025 pour poser les bases de cette relance bilatérale, avant d’accueillir à son tour Tshisekedi à Jérusalem le 31 août. Les discussions ont porté sur plusieurs volets — sécurité, défense, agriculture, infrastructures, énergie et hautes technologies — présentés par la présidence congolaise comme prioritaires pour le pays.

La RDC rejoint un groupe restreint de pays

En officialisant ce transfert, la RDC intègre un cercle limité d’États ayant choisi de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël, à contre-courant de la position adoptée par la majorité de la communauté internationale. Les Nations unies estiment que le statut de la ville doit résulter d’un accord négocié entre Israéliens et Palestiniens, et recommandent aux capitales étrangères de maintenir leurs représentations à Tel-Aviv.

Ce mouvement diplomatique a été initié par les États-Unis. Donald Trump avait reconnu Jérusalem comme capitale israélienne le 6 décembre 2017, avant l’inauguration effective de l’ambassade américaine le 14 mai 2018, jour du 70ᵉ anniversaire de la création de l’État d’Israël. Le Guatemala avait suivi dans la foulée. D’autres pays, comme la Roumanie, avaient envisagé une démarche similaire sans jamais la concrétiser, faute de soutien politique interne. Plus récemment, la Colombie a également annoncé son intention de rejoindre ce groupe, devenant le neuvième pays à franchir ce pas selon les autorités israéliennes.

Une promesse formulée dès 2023

L’annonce de ce jeudi concrétise un engagement pris il y a près de trois ans. En septembre 2023, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies à New York, Tshisekedi avait déjà indiqué à Netanyahou son intention de déplacer la représentation congolaise vers Jérusalem, en échange de l’ouverture d’une ambassade israélienne à Kinshasa, fermée depuis 2003 en raison du contexte de guerre dans le pays.

La RDC avait renoué ses liens diplomatiques avec Israël en 2019, après plus de vingt ans sans représentation de haut niveau, avec la nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Tshisekedi s’était rendu une première fois en Israël en 2021.

Lors de son séjour à Jérusalem, le président congolais a également réaffirmé, mardi 1er septembre, l’attachement de son pays à sa souveraineté et à son intégrité territoriale, dans un cadre où l’est de la RDC reste occupé depuis plus de trois ans par les rebelles de l’AFC/M23, soutenus selon Kinshasa par le Rwanda.