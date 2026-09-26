Real Madrid : Mbappé fixé sur sa blessure et déjà attendu pour le Clasico du 25 octobre

Kylian Mbappé connaît la nature de sa blessure au genou gauche. Sorti du terrain le 25 septembre lors de la victoire de la France contre la Turquie (1-0), l’attaquant du Real Madrid souffre d’une hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche, selon le diagnostic de son club le samedi 26 septembre.

Lors du match, Mbappé avait marqué le seul but de la rencontre, son 67e avec les Bleus, avant de se blesser quelques instants plus tard. Il a finalement quitté le terrain et a ensuite le rassemblement français. Son coach, Zinédine Zidane, pour son premier match avec les Bleus, avait confirmé son absence pour la suite de la trêve internationale.

Une absence estimée à une dizaine de jours

Le club Merengue n’a pas annoncé de durée d’indisponibilité et attend encore l’évolution de la blessure. Par ailleurs, plusieurs médias évoquent notamment une absence de 10 à 12 jours. Les examens ont surtout apporté un soulagement : pas de lésion ligamentaire grave.

Dans cette situation, le capitaine des Bleus devrait manquer une partie du programme du Real Madrid en début de mois. Après la trêve, le Real Madrid recevra Villarreal le 10 octobre, avant un déplacement sur la pelouse de la Roma le 14 octobre en Ligue des champions. Ils accueilleront par la suite Leipzig le 21 octobre, trois jours avant le grand rendez-vous face au FC Barcelone.

Le Clasico en ligne de mire

Le calendrier place donc le Clasico comme un rendez-vous important dans la récupération de Mbappé. Barcelone recevra le Real Madrid le dimanche 25 octobre à 21 heures au Spotify Camp Nou, pour la 10e journée de Liga. Si l’estimation de 10 à 12 jours se confirme et que son évolution est favorable, Mbappé dispose d’une marge de temps suffisante avant cette rencontre. Sa présence face au Barça reste toutefois liée à son rétablissement et à la décision du staff médical du Real Madrid.

Avant ce pépin physique, il avait connu un début de saison particulièrement prolifique avec 8 buts en 8 matchs officiels, sous les ordres du Spécial One, José Mourinho. Le Clasico pourrait ainsi constituer son grand rendez-vous de retour après cette courte interruption.