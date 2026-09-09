La Raffinerie Dangote affiche 1,82 milliard $ de bénéfice et vise un nouvel objectif

Dangote Petroleum Refinery a dégagé 1,82 milliard de dollars de bénéfice après impôts au premier semestre 2026. Le résultat prend une dimension particulière au regard de la situation des autres activités du groupe Dangote. Sur la même période, le ciment a généré 638,5 milliards de nairas de bénéfice net, le sucre est repassé dans le vert avec 41,51 milliards de nairas et NASCON a réalisé 19,60 milliards de nairas de bénéfice net.

Ces performances montrent que le groupe dispose de plusieurs activités bénéficiaires au moment où sa raffinerie accélère sa production. Le ciment reste très performant, tandis que le sucre a amélioré sa rentabilité malgré une baisse de son chiffre d’affaires. La progression de la branche pétrolière intervient donc dans un ensemble industriel déjà diversifié.

Le ciment progresse, le sucre redresse ses comptes

Dangote Cement a réalisé 2,51 trillions de nairas de chiffre d’affaires entre janvier et juin 2026, soit 21,4 % de plus qu’un an auparavant. Son bénéfice après impôts a atteint 638,5 milliards de nairas, en hausse de 22,7 %. Les volumes vendus ont également progressé, à 14,94 millions de tonnes sur les six premiers mois de l’année.

La situation est différente pour Dangote Sugar. L’entreprise a enregistré 391,85 milliards de nairas de revenus, en baisse de 8,92 %. Son bénéfice net est pourtant passé d’une perte de 24,27 milliards de nairas au premier semestre 2025 à un bénéfice de 41,51 milliards sur la même période en 2026. La baisse du coût des ventes et des matières premières a contribué à ce retournement. Dans l’agroalimentaire, NASCON a également amélioré son résultat net, qui s’est établi à 19,60 milliards de nairas au premier semestre, contre 15,60 milliards un an plus tôt.

La raffinerie affiche un changement de rythme

La raffinerie a enregistré environ 19,47 trillions de nairas de chiffre d’affaires, soit 13,91 milliards de dollars, sur les six premiers mois de 2026. Son bénéfice après impôts s’est établi à 1,82 milliard. Ce résultat contraste avec la perte de 476 millions de dollars enregistrée sur l’ensemble de 2025.

L’amélioration des comptes accompagne une hausse importante de l’utilisation des installations. Le taux moyen d’utilisation a atteint 83,6 % au premier semestre. La raffinerie, entrée en service en 2024 après un investissement d’environ 20 milliards de dollars, fonctionne désormais avec une capacité testée pouvant atteindre 700 000 barils par jour.

Un investissement de 14,3 milliards de dollars se prépare

La prochaine étape repose sur une introduction à la Bourse de Lagos. La raffinerie prévoit de proposer 4,1 milliards d’actions à 525 nairas l’unité, avec l’objectif de lever environ 2,15 trillions de nairas, soit 1,63 milliard de dollars. La période de souscription doit s’étendre du 14 septembre au 13 octobre 2026, avant une cotation prévue en novembre selon le calendrier indicatif.

Les fonds arrivent alors que Dangote prépare une expansion de 14,3 milliards de dollars. Le projet doit porter la capacité de traitement de 700 000 à 1,4 million de barils par jour d’ici 2029, avec l’ajout d’unités pétrochimiques et de raffinage.