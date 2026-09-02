Lamine Yamal devance à nouveau Mbappé et est sacré par l'AFE meilleur joueur de Liga

Lamine Yamal a reçu le trophée du meilleur joueur de Primera División lors de la cinquième édition des Premios AFE, mardi 1er septembre à Madrid. L’attaquant du FC Barcelone, âgé de 18 ans, devance dans ce vote Kylian Mbappé, également en lice puisque le Français évolue à Madrid sous les couleurs du Real Madrid.

Un prix voté par les joueurs eux-mêmes

Organisée par l’Association des footballeurs professionnels espagnols, la cérémonie distingue chaque année les meilleurs éléments du championnat à partir d’un scrutin réservé aux footballeurs en exercice. Aucune liste de nominés ni de classement détaillé des voix n’est communiquée : seul le nom du lauréat est dévoilé. Yamal conserve ainsi son titre puisqu’il avait déjà remporté cette distinction lors de l’édition précédente, devenant l’un des rares joueurs à s’imposer deux années de suite dans cette catégorie.

Le jeune international espagnol s’est également vu remettre, à cette occasion, le prix du parcours sportif récompensant sa trajectoire depuis ses débuts en professionnel. Présent sur scène pour recevoir sa récompense, il a souligné l’importance de ce vote entre pairs : « il n’y a rien de mieux que d’être choisi par ses propres coéquipiers ».

Une soirée à double titre pour le joueur

Le sacre intervient le jour même où Yamal s’est montré sur le terrain. Le numéro 10 blaugrana a inscrit un doublé lors de la victoire du Barça face au Rayo Vallecano (5-2), quelques heures avant de se rendre à la gala. Sa présence sur le tapis rouge, juste après le coup de sifflet final, a alimenté les échanges avec la presse sportive espagnole présente sur place.

D’autres joueurs du club catalan ont également été récompensés lors de cette cinquième édition. Patri Guijarro, milieu de terrain du Barça féminin, a reçu le trophée de meilleure joueuse de Liga F. La sélection espagnole, sacrée championne du monde lors du dernier Mondial, a reçu le prix du parcours sportif collectif, aux côtés de distinctions remises à Álvaro Morata et Santi Cazorla.

Deuxième trophée individuel de meilleur joueur en trois mois

Cette récompense s’ajoute à celle obtenue en juin par le joueur, lorsque LaLiga l’avait déjà désigné meilleur joueur de la saison 2025-2026 lors de sa propre cérémonie annuelle, devançant alors officiellement Mbappé parmi les cinq nommés retenus. Sur l’ensemble du dernier exercice, Yamal a disputé 28 rencontres de championnat, inscrivant 16 buts et délivrant 12 passes décisives, un total qui en a fait le meilleur passeur de son équipe.

Formé au centre de formation du Barça, La Masia, l’attaquant catalan a fait ses débuts en professionnel à 15 ans en 2023, avant d’obtenir le maillot numéro 10 du club à sa majorité, un numéro porté historiquement par Lionel Messi. Sa saison 2025-2026 s’était conclue par une deuxième place au Ballon d’Or, décerné le 22 septembre 2025 à Paris.