Messi atteint un record inédit pour lui en MLS après son 930e but

Lionel Messi a atteint un nouveau repère personnel en MLS dimanche 20 septembre 2026 avec son 20e but de la saison, inscrit lors du nul 2-2 de l’Inter Miami face au San Diego FC. Ce résultat porte à trois le nombre de saisons consécutives durant lesquelles l’attaquant argentin a atteint la barre des 20 buts en saison régulière.

Le coup franc transformé à la 24e minute a également porté son total à 930 buts en carrière et à 101 réalisations avec l’Inter Miami, quelques jours seulement après avoir atteint le cap des 100 buts avec le club.

Un troisième exercice à 20 buts en MLS

Messi avait déjà terminé les saisons 2024 et 2025 avec respectivement 20 et 29 buts en championnat. Avec sa réalisation contre San Diego, il rejoint désormais Denis Bouanga comme deuxième joueur de l’histoire de la MLS à inscrire au moins 20 buts lors de trois saisons régulières consécutives.

La performance prend une dimension particulière pour Messi puisqu’il s’agit d’un seuil qu’il n’avait encore jamais atteint sur trois exercices successifs en MLS. Son bilan actuel en 2026 s’établit à 20 buts et 13 passes décisives en 23 rencontres de saison régulière, selon la MLS.

L’Argentin conserve aussi la première place du classement des buteurs de la saison avec ses 20 réalisations. Son coup franc contre San Diego est intervenu après l’ouverture du score d’Anders Dreyer pour les visiteurs à la 12e minute.

De 100 à 101 buts avec Miami

Ce nouveau but est intervenu quatre jours après une autre étape importante de son parcours avec l’Inter Miami. Le 16 septembre, Messi avait inscrit son 100e but avec le club lors de la victoire 2-0 contre Cruz Azul en finale de la Campeones Cup. Le club floridien précise que cette centième réalisation avait été atteinte après 115 apparitions toutes compétitions confondues.

Le choix de l’adversaire avait aussi une portée particulière. Cruz Azul était déjà l’équipe contre laquelle Messi avait inscrit son premier but sous le maillot de Miami en 2023, lors de la Leagues Cup. La MLS a relevé cette coïncidence entre ses débuts avec le club et l’atteinte du cap des 100 buts.

Miami laisse échapper la victoire

Face à San Diego, Messi avait remis les deux équipes à égalité avant que Luis Suárez ne donne l’avantage à Miami à la 74e minute sur une passe de Rodrigo De Paul. San Diego a finalement égalisé à la 82e minute.

L’Inter Miami compte désormais 12 victoires, 10 nuls et 4 défaites, soit 46 points. Dans les dernières secondes, le gardien Dayne St. Clair a empêché les visiteurs de repartir avec trois points en repoussant une frappe de Kieran Sargeant à la 90e+6.

Avec son 101e but pour Miami, Messi poursuit aussi une série historique depuis son arrivée au club : l’Inter Miami a remporté au moins un trophée au cours de chacune des quatre saisons civiles durant lesquelles il y a évolué, avec la Leagues Cup 2023, le Supporters’ Shield 2024, la MLS Cup 2025 et la Campeones Cup 2026.