Portugal : Cristiano Ronaldo retrouve Jorge Jesus après l’épisode qui a tendu la sélection

Cristiano Ronaldo et Jorge Jesus se sont parlé mardi soir à l’hôtel de la sélection à Malmö. Le capitaine portugais n’avait pas participé à l’entraînement collectif plus tôt dans la journée et avait effectué un travail individuel. Les deux hommes ont échangé après la non-entrée en jeu de Ronaldo contre la Norvège.

Cristiano Ronaldo et Jorge Jesus ont de nouveau échangé mardi soir à Malmö. Cette discussion fait suite au match contre la Norvège, remporté 2-1 par le Portugal. Cristiano Ronaldo était resté sur le banc pendant les 90 minutes.

Jorge Jesus avait pourtant expliqué après cette rencontre qu’il envisageait de faire entrer Cristiano Ronaldo pour une trentaine de minutes. Le sélectionneur avait finalement renoncé à cette option, estimant que le déroulement du match nécessitait d’autres choix. Cette situation inhabituelle pour le quintuple Ballon d’Or a rapidement alimenté les interrogations autour de la relation entre les deux hommes.

La journée de mardi a ensuite entretenu les doutes. Cristiano Ronaldo s’est bien présenté au stade de Malmö avec le groupe, mais il n’a pas participé à la séance collective. Le capitaine portugais a échangé avec Jorge Jesus avant de poursuivre son programme individuel à l’hôtel. Les premières informations ne faisaient pas état d’une blessure. Selon la presse portugaise, les équipements nécessaires à son travail individuel n’étaient simplement pas disponibles au stade.

Dans le même temps, le président de la Fédération portugaise de football, Pedro Proença, avait avancé son déplacement vers Malmö. Il était déjà en route pour rejoindre la délégation portugaise et contribuer à apaiser les tensions apparues après la non-utilisation de Cristiano Ronaldo face à la Norvège.

Mardi soir, Cristiano Ronaldo et Jorge Jesus ont eu une nouvelle discussion à l’hôtel de la sélection. SPORT TV rapporte que l’échange s’est bien passé et que les tensions entre les deux hommes se sont apaisées. Les interrogations autour de la sélection portugaise devraient toutefois être éclaircies ce mercredi. Jorge Jesus et un joueur portugais doivent participer à la conférence de presse d’avant-match prévue à 16h, à la veille du déplacement au Danemark.

Cette prise de parole sera particulièrement suivie, notamment pour savoir quelle place Jorge Jesus compte donner à Cristiano Ronaldo pour cette nouvelle rencontre.