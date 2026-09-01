Liga : entre Mbappé et Raphinha, le duel des buteurs est lancé après trois journées

Un duel est engagé au sommet du classement des buteurs de Liga. Après trois journées de championnat, Raphinha et Kylian Mbappé se détachent de leurs poursuivants, avec respectivement 5 et 4 buts inscrits.

Raphinha en tête devant Mbappé

L’attaquant du FC Barcelone occupe la première place du classement grâce à deux doublés et une moyenne de 1,67 but par match. Mbappé le suit à une longueur, avec 4 réalisations en 3 rencontres pour le Real Madrid, dont un triplé inscrit lors de la deuxième journée qui avait relancé la comparaison entre les deux hommes.

Un groupe de six joueurs se tient à seulement deux longueurs du duo de tête, avec 3 buts chacun : Alex Baena (Atlético de Madrid), Roberto Fernández (Espanyol Barcelone), Fermín López (FC Barcelone), Pierre-Emerick Aubameyang (La Corogne), Sergio Camello (Rayo Vallecano) et Yassir Zabiri (Santander). Un peloton plus large, composé entre autres de Jude Bellingham (Real Madrid), Lamine Yamal (FC Barcelone), Ante Budimir (Osasuna), Rodrigo Riquelme (Betis) et Mariano Díaz (Alavés), pointe à la 9ᵉ place avec 2 réalisations.

Mbappé, double tenant du titre de meilleur buteur

Ce duel prend une dimension particulière compte tenu du palmarès récent de Mbappé. Le joueur du Real Madrid a remporté le trophée Pichichi lors des deux dernières saisons : 31 buts en 2024/2025, puis 25 réalisations en 2025/2026, un total qui lui avait permis de devancer Muriqi et Budimir au classement final. Aucun joueur n’avait conservé ce trophée deux années de suite depuis Cristiano Ronaldo. Une éventuelle troisième couronne consécutive placerait Mbappé dans un cercle très restreint de l’histoire du championnat espagnol, aux côtés de figures comme Alfredo Di Stéfano ou Telmo Zarra, seul joueur à avoir été sacré meilleur buteur de Liga six fois au cours de sa carrière, entre 1945 et 1955.

Le trophée lui-même porte le nom de Rafael Moreno, surnommé « Pichichi », ancien avant-centre de l’Athletic Bilbao mort en 1922 et devenu une référence du football espagnol du début du XXᵉ siècle. La récompense a été créée en 1953 par le quotidien Marca, ce qui en fait l’une des plus anciennes distinctions individuelles du football européen.

La suite du calendrier scrutée de près

L’écart actuel entre Raphinha et Mbappé reste minime, et les prochaines journées de Liga devraient permettre de préciser les tendances. Le Real Madrid enchaîne trois rencontres avant la trêve internationale : la réception du Rayo Vallecano le 13 septembre, un déplacement à Elche le 16, puis le derby madrilène face à l’Atlético le 20 septembre au Metropolitano. De son côté, le FC Barcelone affrontera Valencia à l’extérieur le 6 septembre avant de lancer sa campagne de Ligue des champions face à Feyenoord le 9 septembre, puis de recevoir Levante et Santander coup sur coup les 13 et 16 septembre.

Les deux clubs seront donc engagés sur plusieurs fronts dans les semaines à venir, entre championnat et compétitions continentales, ce qui pourrait influer sur le rythme de buts des deux attaquants. Le classement des buteurs, encore resserré après seulement trois journées, promet d’évoluer rapidement à mesure que la saison avancera.