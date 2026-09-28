Équipe de France : la blessure de Mbappé contestée malgré les examens du Real Madrid

Le Real Madrid a diagnostiqué samedi 26 septembre une hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche chez Kylian Mbappé, mais ce diagnostic n’a pas éteint les doutes. Le capitaine des Bleus s’est blessé vendredi 25 septembre sur son but en Turquie (1-0), en Ligue des nations, et il a déclaré forfait pour les trois prochaines rencontres de la sélection. Il devrait pourtant retrouver les terrains dans une dizaine de jours. Cette absence de courte durée a de nouveau suscité des questions sur son implication en équipe de France.

En octobre 2024, Mbappé, touché au biceps fémoral, n’avait pas été retenu par l’ancien sélectionneur Didier Deschamps malgré son retour avec le Real Madrid, avant d’être aperçu en Suède pendant un match des Bleus. Un an plus tard, une gêne à la cheville l’avait privé du déplacement en Islande, puis son retour à l’entraînement trois jours après avait suscité les critiques de Jérôme Rothen. Le mois qui a suivi, Mbappé a manqué le déplacement en Azerbaïdjan avec les Bleus alors que le Real Madrid annonçait sa disponibilité quelques jours plus tard.

Des doutes sur sa blessure

La polémique actuelle concerne les circonstances de sa blessure et son implication avec les Bleus. Le staff de Zinédine Zidane privilégie la piste de la pelouse du stade de Kocaeli, tandis que le diagnostic du Real Madrid et la perspective d’un retour rapide ont suscité des interrogations. Cette situation rappelle les précédentes controverses autour des absences de Mbappé en sélection. Pierre Ménès a pris sa défense sur YouTube, estimant qu’il était « assez scandaleux » de remettre en cause la nature de sa blessure et rappelant son attachement à l’équipe de France.

Après sa victoire 1-0 contre la Turquie, l’équipe de France se déplace en Belgique le lundi 28 septembre, avant de recevoir l’Italie le 2 octobre au Stade de France, puis la Belgique le 5 octobre dans la même enceinte. Les Bleus termineront ensuite la phase de groupes de la Ligue des nations en novembre avec un déplacement en Italie le 12 novembre, puis la réception de la Turquie le 15 novembre à Bordeaux. Mbappé, forfait pour les trois prochains rendez-vous après sa blessure au genou gauche, ne participera donc pas à ces rencontres.