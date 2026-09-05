Lorient asphyxie Lens dans le jeu mais bute sur un même 0-0

Le ballon a changé de camp deux fois sur trois au Stade Bollaert-Delelis, sans qu’aucun but ne vienne récompenser cette domination. Lorient a maîtrisé 67% du temps de possession face à Lens lors de cette rencontre de Ligue 1 disputée le 5 septembre 2026, mais les deux équipes se neutralisent avec un tir cadré chacune.

Une possession écrasante sans traduction au score

Sur le début de rencontre, les Lorientais ont multiplié les circulations de balle sans jamais forcer la décision. Six coups francs obtenus contre un seul concédé par les Sang et Or montrent une pression constante dans le camp lensois, entretenue par Jean-Victor Makengo et Gabin Bernardeau au milieu de terrain. Cette emprise territoriale ne s’est pourtant pas accompagnée d’un volume de tirs supérieur : deux frappes de chaque côté, dont une seule cadrée par équipe.

Côté lensois, Florian Thauvin et Thorgan Hazard évoluaient en soutien de Abdallah Sima en attaque. Un changement a été opéré dans les rangs de Lens dès la 24e minute.

Un historique récent favorable à Lorient

La dernière confrontation entre les deux clubs, en mars 2026, s’était soldée par une victoire 2-1 de Lorient à domicile, inversant la tendance après une défaite 3-0 concédée à Bollaert-Delelis lors du match précédent entre les deux équipes.

Discipline sous tension

La rencontre reste équilibrée sur le plan disciplinaire, avec un carton jaune distribué à chaque camp — le premier à la 14e minute côté lorientais, le second à la 26e minute côté lensois. Aucune expulsion n’est à signaler à ce stade. Les deux gardiens, Robin Risser pour Lens et Yvon Mvogo pour Lorient, n’ont eu qu’une seule parade à effectuer chacun.