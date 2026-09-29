Ballon d'Or : Yamal devance Kane et Mbappé chez les bookmakers après la clôture des votes

Les votes du Ballon d’Or 2026 se sont clôturés le lundi 28 septembre 2026. Selon la plateforme Polymarket, l’ailier barcelonais Lamine Yamal est crédité de 45 % de chances de remporter le trophée, contre 42 % pour Harry Kane. Quelques heures avant la fin des votes, l’Anglais était devant avec 53 %, contre 33,4 % pour l’Espagnol. Le français Kylian Mbappé reste loin derrière.

Lamine Yamal a réalisé une saison de haut niveau. Il a notamment marqué 25 buts et délivré 20 passes décisives en 57 matchs avec à la clé, la Liga, la Supercoupe d’Espagne avec le Barça et le Mondial 2026 avec l’Espagne. Kane a inscrit 73 buts et délivré 8 passes décisives en 65 rencontres. Avec le Bayern, il a remporté la Bundesliga, la Coupe d’Allemagne et la Supercoupe, avant de terminer troisième du Mondial avec l’Angleterre. Mbappé a terminé le Mondial avec dix buts et le record historique de buteur en Coupe du monde, mais sans aucun trophée collectif.

Un marché qui a changé de tendance

Au début du mois de septembre, Kane était devant dans les chiffres de Polymarket. Le 12 septembre, il atteignait 62 % de remporter le trophée, contre 16 % pour Yamal. L’Espagnol avait par la suite chuté à 14,5 % avant de remonter. Mbappé, lui, est passé de 33,5 % à 2,6 % après la sortie de la France par l’Espagne, puis est remonté à 12 %. Ces chiffres demeurent ceux d’un marché de prédiction et ne sont pas officiels. La cérémonie du Ballon d’Or aura lieu le 26 octobre à Londres.