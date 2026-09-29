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Lamine Yamal (Photo FC Barcelone)

Ballon d'Or : Yamal devance Kane et Mbappé chez les bookmakers après la clôture des votes

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Les votes du Ballon d’Or 2026 se sont clôturés le lundi 28 septembre 2026. Selon la plateforme Polymarket, l’ailier barcelonais Lamine Yamal est crédité de 45 % de chances de remporter le trophée, contre 42 % pour Harry Kane. Quelques heures avant la fin des votes, l’Anglais était devant avec 53 %, contre 33,4 % pour l’Espagnol. Le français Kylian Mbappé reste loin derrière.

Lamine Yamal a réalisé une saison de haut niveau. Il a notamment marqué 25 buts et délivré 20 passes décisives en 57 matchs avec à la clé, la Liga, la Supercoupe d’Espagne avec le Barça et le Mondial 2026 avec l’Espagne. Kane a inscrit 73 buts et délivré 8 passes décisives en 65 rencontres. Avec le Bayern, il a remporté la Bundesliga, la Coupe d’Allemagne et la Supercoupe, avant de terminer troisième du Mondial avec l’Angleterre. Mbappé a terminé le Mondial avec dix buts et le record historique de buteur en Coupe du monde, mais sans aucun trophée collectif.

Un marché qui a changé de tendance

Au début du mois de septembre, Kane était devant dans les chiffres de Polymarket. Le 12 septembre, il atteignait 62 % de remporter le trophée, contre 16 % pour Yamal. L’Espagnol avait par la suite chuté à 14,5 % avant de remonter. Mbappé, lui, est passé de 33,5 % à 2,6 % après la sortie de la France par l’Espagne, puis est remonté à 12 %. Ces chiffres demeurent ceux d’un marché de prédiction et ne sont pas officiels. La cérémonie du Ballon d’Or aura lieu le 26 octobre à Londres.

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