Messi tacle discrètement Cristiano Ronaldo sur Instagram : « Le débat du GOAT est réglé »

Une vidéo publicitaire publiée sur le compte Instagram de Lionel Messi ce 2 septembre affiche une conclusion sans détour, visant directement son éternel rival Cristiano Ronaldo : « Le débat du GOAT est réglé ». La formule, qui clôt un long ticket de caisse défilant à l’écran, arrive quelques jours à peine après l’annonce de la retraite internationale de l’attaquant argentin.

Le clip, baptisé Tab Closed, a été conçu comme un ticket promotionnel qui s’imprime progressivement. Il recense les matches, buts, trophées et records accumulés par Messi sous le maillot de l’Argentine. Plusieurs verdicts s’y succèdent avant la formule finale : « Des records pulvérisés, des attentes repoussées, un monde inspiré. » Il convient de préciser que ce n’est pas l’ancien joueur du FC Barcelone qui prononce ces mots dans la vidéo : ils apparaissent comme conclusion du support publicitaire.

Un débat vieux de plus de quinze ans

La rivalité entre Messi et Cristiano Ronaldo structure le football mondial depuis 2008, année de leur premier duel direct en Ligue des champions alors que le Portugais évoluait à Manchester United et l’Argentin au FC Barcelone. À eux deux, les deux joueurs ont additionné 13 Ballons d’Or au cours de leur carrière, l’Argentin en détenant à lui seul huit.

Longtemps, l’absence de Coupe du monde a été présentée comme le principal argument en faveur de Ronaldo. Ce déséquilibre s’est renversé en 2022, quand Messi a soulevé le trophée au Qatar avec l’Argentine, avant de disputer une nouvelle finale lors de l’édition 2026, perdue face à l’Espagne. Il achève sa carrière internationale avec 207 sélections, 125 buts, un titre mondial et deux Copa América.

Un débat déjà relancé par l’annonce de la retraite

Le journaliste britannique Piers Morgan, connu pour son soutien assumé à Ronaldo, a estimé que la retraite de l’Argentin tranchait au contraire en faveur du Portugais. Son argument repose sur les statistiques brutes en sélection : « Ronaldo a marqué 146 buts pour le Portugal, le total le plus élevé de l’histoire du football », a-t-il écrit, contre 125 pour l’Argentin, soit le deuxième total le plus élevé toutes sélections confondues.

À titre de comparaison historique, avant Ronaldo, c’est l’Iranien Ali Daei qui détenait le record de buts en sélection avec 109 réalisations, un total resté longtemps considéré comme difficilement battable avant que le Portugais ne le dépasse en 2021.

La suite du feuilleton

Contrairement à Messi, Cristiano Ronaldo n’a pris aucune décision définitive concernant son avenir en sélection. Éliminé en huitièmes de finale du Mondial 2026 face à l’Espagne, le capitaine portugais avait reconnu que ce tournoi représentait probablement sa dernière Coupe du monde, sans confirmer la fin de sa carrière internationale : « Pour le reste, j’aurai le temps d’y réfléchir », avait-il déclaré. Dans un entretien accordé au magazine Vogue, l’attaquant d’Al-Nassr a par la suite évoqué la saison 2026-2027 comme potentiellement sa dernière en tant que footballeur professionnel, sans donner de date précise.

Ce flou entretenu par le Portugais tranche avec la clarté du geste de son rival argentin, qui a choisi de refermer officiellement son chapitre international. Le calendrier du Portugal, encore engagé dans les prochaines qualifications européennes, pourrait toutefois forcer Ronaldo à trancher plus tôt que prévu — une décision qui, elle aussi, risque de relancer ce débat du GOAT qu’aucune retraite ne semble en mesure de régler.