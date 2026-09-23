Ni Messi, ni Ronaldo, le joueur le plus riche du monde a désormais un gros problème professionnel

À 28 ans, Faiq Bolkiah traverse une nouvelle période délicate dans sa carrière professionnelle. L’international de Brunei, issu de la famille royale du pays et passé par plusieurs centres de formation anglais, doit désormais trouver une solution pour poursuivre son parcours dans le football.

Une carrière qui peine à décoller

Le joueur a été formé dans plusieurs structures reconnues en Angleterre, avec des passages par Chelsea et Leicester City. Il a ensuite quitté le Royaume-Uni pour tenter sa chance chez les professionnels au Marítimo, au Portugal, en 2020.

Cette expérience n’a pas permis à Bolkiah de s’installer au plus haut niveau. À Leicester, il n’avait jamais disputé la moindre rencontre avec l’équipe première. Son parcours s’est ensuite poursuivi en Thaïlande, où il a porté les maillots de Chonburi et de Ratchaburi.

Son dernier contrat avec Ratchaburi étant arrivé à son terme, le joueur doit maintenant envisager la suite de sa carrière. Cette situation intervient après une période déjà compliquée sur le plan sportif, marquée par une grave blessure à la jambe en 2024.

Une situation très différente de Messi et Ronaldo

Le parcours de Bolkiah contraste avec celui de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo lorsqu’ils avaient le même âge. À 28 ans, les deux stars étaient déjà durablement installées dans les plus grands clubs européens et avaient accumulé les titres majeurs.

Bolkiah, lui, cherche encore à stabiliser sa carrière professionnelle. International de Brunei, il compte six sélections avec son pays et reste l’un des joueurs les plus connus de la sélection.

Une fortune liée à la famille royale

La particularité de Bolkiah ne se limite pas à son parcours sportif. Né en Californie en 1998, il est le fils du prince Jefri Bolkiah et le neveu du sultan Hassanal Bolkiah. Des estimations relayées par la presse, dont le Daily Mail, évaluent sa fortune à environ 18,7 milliards d’euros.

Cette richesse est principalement associée à son appartenance à la famille royale et ne correspond pas aux revenus générés par sa carrière de footballeur. Malgré ce statut financier hors norme, sa situation sportive reste celle d’un joueur qui doit aujourd’hui trouver un nouveau projet pour continuer à évoluer au niveau professionnel.