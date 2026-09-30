Niger-ONU : Lamine Zeine expose à Guterres les priorités de Niamey

À New York, le Premier ministre nigérien Ali Mahamane Lamine Zeine a échangé avec le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, sur la situation sécuritaire au Niger et dans le Sahel, mais aussi sur les perspectives de coopération entre Niamey et l’organisation internationale.

La rencontre intervient dans un contexte diplomatique particulier pour le Niger. En marge de la 81ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies, Lamine Zeine s’est entretenu avec António Guterres pour évoquer les défis auxquels son pays et l’ensemble du Sahel sont confrontés sur le plan sécuritaire.

Le chef du gouvernement nigérien a indiqué que les discussions avaient notamment porté sur la situation sécuritaire au Niger et sur les menaces qui concernent la région. Les deux responsables ont également abordé les perspectives de coopération entre le Niger et les Nations Unies ainsi que les moyens de renforcer leur dialogue.

Cette dimension de l’entretien intervient au lendemain d’une prise de parole importante de Lamine Zeine devant l’Assemblée générale. Dans son discours, le Premier ministre avait défendu la position de l’Alliance des États du Sahel (AES), regroupant le Niger, le Burkina Faso et le Mali, en présentant cette alliance comme un projet lié à l’indépendance et à la souveraineté africaines.

Le discours souverainiste de Zeine

La rencontre avec Guterres intervient au lendemain du discours de Lamine Zeine à l’Assemblée générale. Le Premier ministre nigérien y avait défendu la souveraineté et la position de l’Alliance des États du Sahel. À son échange avec le secrétaire général de l’ONU, il a également apporté les préoccupations de Niamey et les sujets sur lesquels le Niger souhaite poursuivre la coopération avec les Nations Unies.

Au-delà de la situation sécuritaire, Lamine Zeine a présenté à António Guterres les préoccupations de Niamey et les domaines dans lesquels le Niger souhaite pouvoir compter sur l’accompagnement des Nations Unies. Les deux responsables ont ainsi évoqué les perspectives de coopération entre le pays et l’organisation internationale.