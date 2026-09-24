Sahara occidental : à l’ONU, le Mali soutient le Maroc malgré la détente avec l'Algérie

Le Mali a réaffirmé mercredi 24 septembre à New York son soutien au plan d’autonomie marocain pour le Sahara occidental, alors que Bamako et l’Algérie ont récemment repris le dialogue après une période de fortes tensions diplomatiques. La déclaration d’Abdoulaye Diop intervient en marge de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, après un entretien avec son homologue marocain Nasser Bourita.

Le chef de la diplomatie malienne a rappelé la décision prise par le gouvernement le 10 avril 2026 de soutenir l’initiative marocaine et de considérer une autonomie sous souveraineté marocaine comme une solution au différend. Il a aussi demandé à l’Assemblée générale de contribuer à la concrétisation de cette initiative.

Bamako soutient la résolution 2797

Abdoulaye Diop a également indiqué que Bamako apportait son plein soutien à la résolution 2797 du Conseil de sécurité, adoptée le 31 octobre 2025. Il l’a présentée comme une étape importante vers le règlement du différend régional. Le ministre malien a aussi rappelé que la coopération entre Bamako et Rabat repose, selon lui, sur le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des deux États. Cette déclaration intervient alors que les positions du Mali et de l’Algérie divergent sur le dossier saharien.

Le Mali et l’Algérie ont repris le dialogue

L’Algérie défend le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination et soutient le Front Polisario, qui revendique l’indépendance du Sahara occidental. Cette position a encore été réaffirmée par les autorités algériennes en août 2026. Ainsi, la position adoptée par Bamako depuis avril apparaît distincte de celle de son voisin. Le Mali considère désormais le plan d’autonomie proposé par le Maroc comme la base de règlement du différend et soutient une solution sous souveraineté marocaine. Cette divergence intervient alors que les relations entre Bamako et Alger ont connu une évolution récente.

Après une période de tensions, les deux pays ont engagé une reprise de leurs relations diplomatiques en juillet 2026, avec le retour des ambassadeurs et la réouverture des espaces aériens. En août, le Premier ministre malien Abdoulaye Maïga s’est rendu à Alger pour une visite consacrée à la relance de la coopération bilatérale. Cette reprise du dialogue n’a donc pas entraîné de changement dans la position malienne sur le Sahara occidental.

Une relation historique entre Bamako et Alger

Le Mali et l’Algérie partagent plus de 1 300 kilomètres de frontière et entretiennent des relations diplomatiques depuis 1963. Les deux pays ont également une histoire commune liée à la guerre d’indépendance algérienne. Alger a joué un rôle important dans les négociations concernant les rébellions du nord du Mali. La capitale algérienne a ainsi accueilli le processus ayant abouti à l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali de 2015. Bamako a toutefois annoncé en janvier 2024 la fin de cet accord, dans un contexte de dégradation des relations avec Alger. La reprise du dialogue en 2026 intervient donc après une période de rupture, tandis que les deux pays conservent des positions différentes sur le Sahara occidental.