Nigeria : l'actrice Atinuke Kareem meurt d'un cancer du sein, neuf jours après son collègue Ogogo

Atinuke Remilekun Kareem est morte d’un cancer du sein le 1er septembre 2026. L’actrice du cinéma yoruba, mère de deux enfants, avait publiquement réclamé une aide financière quatre mois plus tôt pour poursuivre son traitement.

Son décès a été confirmé par Owolabi Ajasa, gouverneur de la chapelle de l’État d’Ogun de la Theatre Arts and Motion Pictures Practitioners Association of Nigeria (TAMPAN), dans un communiqué publié sur Instagram. Le texte, signé par le chargé des relations publiques de l’association, Femi Solaja, salue « tous ceux qui ont contribué financièrement, offert des prières, des encouragements et un soutien pour le traitement de notre chère collègue ».

Un appel à l’aide resté insuffisant

Avant sa mort, Kareem avait diffusé une vidéo décrivant sa situation. Elle y expliquait que sa famille avait déjà dépensé une somme considérable pour ses soins et que le soutien de son association professionnelle, bien que réel, ne suffisait pas à couvrir les frais. Elle y évoquait également ses deux jeunes enfants, redoutant de ne pas pouvoir les voir grandir. Cet appel, relayé sur les réseaux sociaux, avait suscité une vague de solidarité dans le milieu du cinéma yoruba. Il n’aura pas empêché l’issue fatale de la maladie, quatre mois plus tard.

Une deuxième perte en quelques jours pour le cinéma yoruba

La disparition de Kareem intervient neuf jours après celle de Taiwo Hassan, acteur vétéran connu sous le nom de Ogogo, mort le 23 août 2026 à l’âge de 66 ans des suites d’un cancer de stade 4. Les deux décès, survenus coup sur coup, ont provoqué un deuil prolongé dans l’industrie du cinéma yoruba.

Une troisième mort par cancer à Nollywood en 2026

Selon des recensions établies par la presse nigériane, ces deux disparitions portent à trois le nombre d’acteurs et actrices de Nollywood emportés par un cancer en 2026, après celle d’Alexx Ekubo plus tôt dans l’année. Cette série de décès relance les interrogations sur le coût des soins oncologiques au Nigeria, où l’absence de couverture santé généralisée pousse régulièrement patients et familles à solliciter publiquement des dons pour financer leur traitement, comme l’avaient fait Kareem et Ogogo avant leur mort.