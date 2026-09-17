Ballon d'Or : intransigeant, Mbappé fixe un objectif clair et vise le Real Madrid

Le Real Madrid n’a plus vu un de ses joueurs soulever le Ballon d’Or depuis le sacre de Karim Benzema en 2022. Kylian Mbappé veut mettre fin à cette attente dès cette année, comme il l’affirme dans un entretien accordé à Diario AS, dont un extrait a été dévoilé ce jeudi 17 septembre avant une diffusion complète prévue à 21h00 sur AS.com.

Depuis le sacre de Benzema en 2022, deux joueurs extérieurs au Real Madrid ont été distingués : en 2024, le milieu espagnol Rodri, alors à Manchester City, avait été récompensé après un triplé Premier League-FA Cup-Ligue des champions, devançant de peu Vinícius Jr., puis en 2025, Ousmane Dembélé lui avait succédé, porté par le quintuplé du Paris Saint-Germain et son sacre en Ligue des champions obtenu en mai à Munich face à l’Inter Milan. Mbappé, arrivé à Madrid à l’été 2024 en provenance du PSG, n’a lui jamais figuré sur la première marche du podium : sa meilleure performance remonte à 2023, année où il avait terminé troisième derrière Messi et Erling Haaland alors qu’il évoluait encore à Paris, avant de se classer cinquième en 2024 puis septième en 2025, année où il a été sacré meilleur buteur de Liga et de Ligue des champions sans toutefois soulever de trophée majeur avec le club madrilène.

Une confiance affichée dans les statistiques personnelles

Selon les propos rapportés par AS, l’attaquant estime que la situation lui est favorable cette saison. « Mon avis est que c’est une bonne année pour gagner. Mon meilleur avocat, ce sont mes pieds », déclare-t-il, avant d’ajouter que revoir le trophée revenir au Santiago Bernabéu représenterait, selon lui, une forme de reconnaissance pour les supporters madrilènes.

Cette sortie intervient après plusieurs déclarations similaires du capitaine des Bleus depuis début septembre. Il avait notamment évoqué, à la veille du match de Ligue des champions face à l’Inter Milan, ses 42 buts inscrits en 44 rencontres avec le Real Madrid la saison passée, ainsi que son titre de meilleur buteur du Mondial 2026 avec dix réalisations, un total qui l’a hissé au rang de meilleur buteur de l’histoire de la compétition, devant Lionel Messi.

Yamal cité comme principal concurrent

Dans l’entretien à AS, Mbappé désigne également Lamine Yamal, jeune attaquant du FC Barcelone, comme l’un de ses rivaux directs pour la distinction. « Je pense que c’est un joueur très talentueux et j’ai le sentiment qu’il va avoir une belle carrière. Je lui souhaite le meilleur », confie-t-il à propos de l’international espagnol, sacré champion du monde avec l’Espagne l’été dernier.

Les propos de Mbappé ont déjà suscité des réactions contrastées en Espagne. L’ancien international marocain Mehdi Benatia avait pour sa part pris la défense de Yamal après une précédente sortie du Français dans les colonnes de France Football, tandis que l’entraîneur du Real Madrid José Mourinho avait, de son côté, publiquement plaidé pour un sacre de son attaquant.

Une cérémonie déplacée à Londres

La liste des trente nommés a été publiée le 8 septembre par France Football. Parmi les principaux prétendants figurent l’attaquant du Bayern Munich Harry Kane, auteur de 73 buts toutes compétitions confondues la saison passée, l’attaquant de Manchester City Erling Haaland, ainsi que le tenant du titre Ousmane Dembélé et le Barcelonais Lamine Yamal. Le Real Madrid compte quatre représentants dans cette sélection, aux côtés de Mbappé : Vinícius Jr., Jude Bellingham et Marc Cucurella.

Contrairement aux éditions précédentes organisées à Paris, la cérémonie 2026 se tiendra pour la première fois à Londres, le 26 octobre, à l’occasion du 70ᵉ anniversaire du trophée, où le vainqueur sera officiellement désigné par un collège de journalistes issus des cent nations les mieux classées au classement FIFA.