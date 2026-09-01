Médina Baye en deuil : Diomaye Faye rend hommage à Cheikh Macky Ibrahima Niass

Le président Bassirou Diomaye Faye a présenté ses condoléances à la famille de Cheikh Macky Ibrahima Niass, décédé lundi 31 août au Maroc. Le chef de l’État sénégalais s’est exprimé sur le réseau social X, environ 45 minutes après l’annonce du décès.

« J’ai appris avec une profonde tristesse le rappel à Dieu de Cheikh Mouhamadoul Macky Ibrahima Niass, fils de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass », a écrit le président dans son message publié sur son compte officiel.

Un cheikh de 83 ans emporté par la maladie

Cheikh Mouhamadou Macky Ibrahima Niass, surnommé « Papa Macky », est mort à l’âge de 83 ans des suites d’une maladie. Il se trouvait sur le sol marocain depuis le début de l’année pour y suivre un traitement, selon plusieurs médias sénégalais. Né en 1943 à Médina Baye, ce fils de Baye Niass était le frère cadet de Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass, l’actuel khalife général de la cité religieuse. Ancien professeur d’arabe, il avait consacré une large partie de sa vie à l’enseignement religieux et dirigeait chaque année la nuit de dévotion consacrée au Prophète lors du Gamou de Médina Baye.

Le message présidentiel adressé au khalife

Dans sa publication, le président a adressé ses condoléances directement au khalife général ainsi qu’à l’ensemble de la communauté. « Je présente mes condoléances les plus émues au Khalife général de Médina Baye, Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass, à toute la famille de Baye Niass, à la communauté de la Fayda Tidjaniya et à l’ensemble des fidèles », a-t-il ajouté. Le message présidentiel formule également une prière pour le défunt, souhaitant que le Tout-Puissant lui accorde Sa miséricorde et l’accueille dans Son paradis. La publication comptabilisait 63 mentions « j’aime » et plus de 4 000 vues quarante-cinq minutes après sa mise en ligne.

Une disparition à la veille d’un rendez-vous spirituel majeur

Le décès survient à moins de 24 heures de la célébration du « Gamouwaat », le septième jour marquant la naissance du Prophète, prévue ce mardi à Médina Baye. Cet événement arrive une semaine après le Gamou annuel de la cité religieuse, célébration au cours de laquelle le défunt tenait traditionnellement une place centrale. Fondée en 1930 par Baye Niass, Médina Baye est aujourd’hui l’un des principaux foyers de la confrérie Tidjaniya en Afrique de l’Ouest, avec des millions de disciples au Sénégal, dans plusieurs pays africains, ainsi qu’aux États-Unis et en Europe. Le ministre El Malick Ndiaye a également réagi à la disparition du guide religieux, rappelant une visite que ce dernier lui avait accordée lorsqu’il présidait l’Assemblée nationale, et saluant son érudition ainsi que son humilité. Les modalités des obsèques n’ont pas encore été communiquées par la famille du défunt.