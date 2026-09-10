Sénégal : la BCEAO valide l'accord avec le FMI et salue un renforcement de l'UEMOA

Le Gouverneur de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest a exprimé sa satisfaction, le 9 septembre 2026, en marge de la troisième réunion ordinaire du Comité de politique monétaire, après l’accord technique obtenu par Dakar auprès du FMI. « Nous saluons cet accord », a déclaré Jean-Claude Kassi Brou, rappelant que l’institution avait toujours plaidé pour un retour du Sénégal vers l’ensemble de ses partenaires extérieurs.

Un accord technique scellé après des mois de blocage

Cette prise de position intervient neuf jours après la conclusion, le 1er septembre 2026, d’un accord au niveau des services entre les autorités sénégalaises et une mission du FMI conduite par Mercedes Vera Martin. Ce texte ouvrirait la voie à un programme économique et financier de 2,2 milliards de dollars, soit environ 1243 milliards de francs CFA, destiné à accompagner le redressement des finances publiques du pays. L’accord fait suite à une longue période de tensions entre Dakar et l’institution de Bretton Woods, née de la découverte d’emprunts publics sous-déclarés qui avaient fait grimper la dette sénégalaise à des niveaux jugés insoutenables et provoqué la suspension d’un précédent programme.

Une prudence assumée sur le traitement de la dette

Le Gouverneur n’a toutefois pas transformé cette satisfaction en blanc-seing. Il a précisé que la Banque centrale attendrait la finalisation des discussions pour disposer de l’ensemble des éléments relatifs au traitement de la dette sénégalaise, avant de se prononcer plus avant sur l’évolution du dossier. Une prudence qui tranche avec l’enthousiasme affiché par ailleurs, et qui rappelle que l’accord du 1er septembre ne constitue qu’une étape : il doit encore être validé par la direction et le conseil d’administration du FMI, et Dakar doit mettre en œuvre des mesures correctrices liées au dossier des informations financières erronées.

Un bénéfice attendu pour l’ensemble de la zone monétaire

Pour le patron de l’institut d’émission, la portée de cet accord dépasserait le seul cadre sénégalais. Selon lui, sa mise en œuvre aiderait le Sénégal à atteindre rapidement ses objectifs de stabilisation macroéconomique et budgétaire, tout en consolidant la confiance à l’échelle de l’Union et de la Banque centrale elle-même. Cette lecture intervient dans un cadre régional particulier : la croissance de l’UEMOA s’est établie à 6,1 % en glissement annuel au premier trimestre 2026, tandis que l’inflation régionale est repassée en territoire négatif sur la même période, à -0,2 %, selon les données publiées par la BCEAO lors de sa réunion du 10 juin dernier.

L’accord conclu avec le Sénégal reste conditionné à la réception d’assurances de financement de la part des partenaires du pays, une étape préalable à son examen par le conseil d’administration du FMI. Aucun calendrier précis n’a été communiqué à ce stade pour cette validation finale