Poutine a refusé de rencontrer le patron de la CIA en apprenant la raison de son voyage

Le président russe Vladimir Poutine aurait renoncé à recevoir John Ratcliffe à Moscou après avoir été informé du message que le directeur de la CIA était venu transmettre sur la guerre en Ukraine.

Vladimir Poutine n’a pas reçu John Ratcliffe lors du déplacement du directeur de la CIA à Moscou, le 25 août 2026. Selon le média indépendant russe Agentstvo, qui cite une source proche du Kremlin, le président russe aurait pourtant prévu de rencontrer le responsable américain avant de renoncer à cet entretien après avoir appris l’objectif de sa mission.

Ratcliffe aurait demandé aux responsables russes d’engager rapidement des discussions pour mettre fin à la guerre en Ukraine. D’après la même source, il aurait présenté une évaluation selon laquelle la situation militaire et économique de la Russie se dégradait et que Moscou aurait intérêt à négocier avant que sa position ne devienne plus difficile.

Ratcliffe transmet un message sur l’évolution de la guerre

Le contenu du message américain aurait été communiqué à Poutine après les échanges du directeur de la CIA avec les responsables russes du renseignement. Selon Agentstvo, cette appréciation aurait convaincu le Kremlin qu’une rencontre directe avec Ratcliffe n’était finalement pas souhaitable.

Une source citée par le média russe a résumé la réaction du pouvoir russe en estimant que « Ratcliffe s’est trompé d’interlocuteur ». Elle aurait également jugé que son analyse donnait une image beaucoup plus défavorable de la situation russe que celle retenue par le Kremlin.

Cette version reste toutefois non confirmée officiellement. Le Kremlin a seulement reconnu que Ratcliffe n’avait pas rencontré Poutine et que ses échanges s’étaient déroulés avec les services de renseignement russes. Dmitri Peskov a indiqué que le président russe avait été informé des résultats de ces discussions.

Deux hauts responsables russes rencontrés à Moscou

Ratcliffe s’est entretenu avec Sergueï Narychkine, directeur du SVR, le service russe de renseignement extérieur, ainsi qu’avec Alexandre Bortnikov, directeur du FSB. Le contenu de ces échanges n’a pas été rendu public par le Kremlin.

Le déplacement avait été tenu secret. Il s’agissait de la première visite connue d’un directeur de la CIA en Russie depuis celle de William Burns à Moscou en novembre 2021. Trois mois plus tard, la Russie lançait son invasion à grande échelle de l’Ukraine.

Cette précédente visite donne une dimension particulière au déplacement de Ratcliffe. À l’époque, Burns avait rencontré Poutine pour lui transmettre un avertissement concernant les conséquences d’une éventuelle offensive contre l’Ukraine. Cette fois, le directeur de la CIA aurait cherché à pousser Moscou vers une négociation.

Les objectifs de la visite restent partiellement inconnus

Le motif exact du déplacement n’a pas été confirmé par Washington. Donald Trump a qualifié la mission de « semi-routine », tout en indiquant qu’elle pourrait contribuer aux efforts visant à mettre fin à la guerre.

D’autres informations ont circulé sur les discussions. Axios a rapporté que Ratcliffe aurait aussi évoqué la possibilité d’une rencontre entre Donald Trump, Poutine et Volodymyr Zelensky. D’autres hypothèses ont concerné les relations entre Moscou et l’Iran ainsi que les tensions avec l’OTAN.

À ce stade, la rencontre entre Poutine et Ratcliffe n’a donc pas eu lieu, et la raison précise de son abandon repose sur le témoignage d’une source proche du Kremlin rapporté par Agentstvo, tandis que l’existence des contacts entre Ratcliffe et les services russes est, elle, officiellement établie.