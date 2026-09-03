Poutine présente l'acteur américain Steven Seagal comme son « meilleur envoyé de paix »

Vladimir Poutine a désigné Steven Seagal comme son représentant privilégié pour la paix devant l’assemblée du Forum économique oriental. La scène s’est déroulée le 3 septembre à Vladivostok, où l’acteur assistait en personne à la session plénière.

Une déclaration publique devant l’auditoire

Le président russe s’est directement adressé à l’acteur, présent dans la salle au moment de son intervention. Nous avons beaucoup d’amis aux États-Unis, l’un d’eux se trouve dans cette salle, monsieur Steven Seagal« , a déclaré le chef d’État russe, provoquant des applaudissements de l’assistance selon l’agence TASS. Il a ensuite qualifié l’acteur de « meilleur envoyé de paix« , reconnu selon lui autant pour sa carrière cinématographique que pour son attachement à la Russie. Le forum, organisé chaque année dans l’Extrême-Orient russe, rassemble des dirigeants et investisseurs venus d’Asie et de pays alliés à Moscou.

Un statut diplomatique officiel depuis 2018

L’acteur occupe depuis le 4 août 2018 la fonction de représentant spécial du ministère russe des Affaires étrangères, chargé des liens humanitaires entre les deux pays. Ce poste, non rémunéré, avait été comparé à l’époque à celui d’ambassadeur de bonne volonté auprès des Nations unies. Sa mission couvre officiellement les échanges culturels, artistiques et éducatifs entre Moscou et Washington.

Naturalisé russe en novembre 2016 des mains mêmes de Poutine, l’acteur avait rejoint en mai dernier le conseil de tutelle du centre culturel « Naslediye », dédié à la préservation du patrimoine russe. Il avait soutenu publiquement l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014, une prise de position qui lui avait valu une interdiction d’entrée sur le territoire ukrainien pendant cinq ans, décidée par Kiev en 2017.

Une reconnaissance officielle déjà accordée en 2023

Le président russe avait déjà distingué l’acteur en février 2023 en lui remettant l’Ordre de l’Amitié, une décoration honorant les personnalités jugées avoir contribué au rapprochement entre nations. Le décret présidentiel avait motivé cette distinction par sa contribution au rapprochement culturel et humanitaire international.

Seule une poignée de personnalités étrangères, parmi lesquelles l’acteur français Gérard Depardieu et le boxeur américain Roy Jones Jr., ont obtenu la nationalité russe par décret présidentiel direct au cours de la dernière décennie, un geste que le Kremlin réserve généralement à des figures publiques affichant un soutien constant envers le pays.