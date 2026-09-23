Équipe de France : malade, Kylian Mbappé attend toujours son premier entraînement avec Zinédine Zidane

Kylian Mbappé n’a toujours pas participé à une séance sur le terrain dirigée par Zinédine Zidane avec l’équipe de France. Mardi 22 septembre, à Clairefontaine, le capitaine des Bleus est resté au repos en raison d’un syndrome grippal, à trois jours du déplacement en Turquie pour la Ligue des nations.

Son état de santé l’a tenu à l’écart du groupe pendant que ses coéquipiers travaillaient avec le nouveau sélectionneur. Mbappé n’avait pas non plus rejoint les autres joueurs pour le déjeuner. La veille, sa première journée sous la direction de Zidane n’avait déjà comporté aucun travail sur la pelouse puisqu’il avait effectué sa préparation à l’intérieur des installations.

Deux journées sans séance sur le terrain avec Zidane

Le rassemblement marque les débuts de Zidane à la tête de la sélection après le départ de Didier Deschamps. Le technicien dispose de 23 joueurs pour préparer ses premières rencontres et a profité des séances à Clairefontaine pour commencer à installer ses principes de jeu.

L’absence de Mbappé sur le terrain retarde cependant les premiers essais du capitaine dans cette nouvelle organisation. Le sélectionneur a travaillé avec son groupe autour d’un dispositif en 4-3-3, avec Ousmane Dembélé utilisé dans l’axe lors des exercices offensifs. Mbappé est attendu sur le côté gauche lorsqu’il pourra reprendre normalement.

La situation constitue aussi une première dans leur parcours respectif. Malgré leur longue relation avec le Real Madrid, Zidane n’avait jamais entraîné Mbappé auparavant. Le Français avait rencontré l’ancien numéro 10 des Bleus lorsqu’il était adolescent, bien avant son arrivée à Madrid en 2024. Le brassard ne fait toutefois l’objet d’aucun changement. Lors de la présentation de sa première liste, le 18 septembre, Zidane avait confirmé son choix : « Oui, Kylian sera mon nouveau joueur à moi et il sera mon capitaine. »

Aucun forfait annoncé pour Turquie-France

La question concerne désormais la capacité de Mbappé à retrouver suffisamment rapidement l’entraînement collectif. La France doit affronter la Turquie vendredi 25 septembre à Kocaeli, à 20 h 45, pour le premier match de Zidane comme sélectionneur. Aucun forfait du capitaine français n’a été annoncé. Son évolution dans les prochaines heures déterminera s’il peut participer aux dernières séances de préparation et prétendre à une place dans le onze de départ vendredi.

Cette absence intervient alors que Zidane doit mettre en place son animation offensive dans un délai réduit. Le nouveau sélectionneur a déjà commencé à tester différentes associations sans son capitaine, avec Dembélé parmi les joueurs utilisés dans l’axe.

Mbappé reste un élément majeur de l’attaque française

À 27 ans, Mbappé possède une expérience considérable en sélection. Il a dépassé les 100 apparitions sous le maillot français et occupe désormais une place élevée dans le classement historique des buteurs des Bleus. Il porte le brassard depuis 2023, lorsqu’il avait succédé à Hugo Lloris après la retraite internationale du gardien.

Sa relation sportive avec Zidane doit encore commencer sur la pelouse. Deux jours après le début du rassemblement, le capitaine français attend toujours de participer à son premier entraînement collectif sous les ordres du nouveau sélectionneur.