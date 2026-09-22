Real Madrid : Mbappé veut se battre pour chaque titre après deux saisons blanches

Le Real Madrid n’a plus soulevé le moindre trophée majeur depuis deux saisons. Kylian Mbappé a abordé ce constat dans un entretien accordé à The Athletic, publié mardi 22 septembre 2026, quelques jours après la défaite du club madrilène face à l’Atlético Madrid lors du derby de la capitale.

L’attaquant français, sacré meilleur buteur de plusieurs compétitions majeures la saison passée, reconnaît la pression qui pèse désormais sur le vestiaire merengue. « Tout le monde attend quelque chose de nous. Nous avons faim et nous avons hâte de nous battre pour chaque titre », a-t-il confié au média américain.

Une disette qui remonte à 2024

Depuis le doublé Liga-Ligue des Champions décroché sous Carlo Ancelotti lors de la saison 2023-2024, la Maison Blanche n’a plus remporté de titre d’envergure. Les exercices 2024-2025 et 2025-2026 se sont soldés par des trophées jugés mineurs — Supercoupe d’Europe, Coupe intercontinentale — pendant que le FC Barcelone décrochait deux couronnes de champion d’Espagne consécutives. Ce bilan a précipité le retour de José Mourinho sur le banc madrilène cet été, seize ans après son premier passage dans la capitale espagnole entre 2010 et 2013, période durant laquelle le technicien portugais avait mené le club à une Liga record, bouclée avec 100 points.

Mbappé, entre curiosité et responsabilité

Selon les propos rapportés par The Athletic, Mbappé assure avoir suivi de près le parcours de Mourinho bien avant son arrivée à Valdebebas, qualifiant sa présence dans le vestiaire de « privilège ». Le joueur de 27 ans a également confié, dans un entretien distinct accordé à RFI, que le Ballon d’Or restait un objectif sans devenir une obsession, rappelant qu’il a terminé meilleur buteur des plus grandes compétitions disputées cette année, dont la Coupe du monde, où il est devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’épreuve.

Un début de saison agité pour le club

L’entretien intervient dans une situation tendue pour Madrid. Battue par l’Atlético dimanche, l’équipe entame une trêve internationale marquée par le départ de quinze joueurs vers leurs sélections respectives et par une blessure à la cheville gauche de Fede Valverde, diagnostiquée grade trois. Onze joueurs, dont Thibaut Courtois et Antonio Rüdiger, resteront à Valdebebas pour un travail de récupération individualisé. Malgré ce climat, Mbappé se dit convaincu que le groupe possède les ressources nécessaires pour renouer avec les titres sous la houlette de Mourinho, dont l’expérience et le palmarès nourrissent, selon lui, les ambitions collectives du club pour la saison 2026-2027.

À l’issue de la trêve internationale, le calendrier ne laissera guère de répit au groupe de Mourinho. Le Real Madrid retrouvera la Liga le week-end du 10 et 11 octobre avec la réception de Villarreal au Bernabéu, avant un déplacement à Rome pour y affronter l’AS Roma en Ligue des Champions le mercredi 14 octobre. Les Merengues enchaîneront avec la venue de Séville en championnat le week-end suivant, puis la réception du RB Leipzig le 21 octobre pour la troisième journée de la phase de ligue européenne, selon le calendrier officiel publié par le club.

Ce bloc de matchs se conclura par un rendez-vous déjà attendu : le premier Clásico de la saison, prévu le week-end du 24 et 25 octobre au Camp Nou, face à un FC Barcelone double tenant du titre de champion d’Espagne. Un test immédiat pour un vestiaire madrilène qui affirme vouloir tourner la page de deux saisons sans trophée majeur dès ce premier mois d’automne.