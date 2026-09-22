Record au Mondial : Mbappé raconte pourquoi il n’en mesurait pas encore la portée

Kylian Mbappé a expliqué à RFI pourquoi il n’avait pas immédiatement pris la mesure de son record de buts en Coupe du monde. Le capitaine français affirme que son attention restait alors tournée vers les objectifs sportifs, avant que les réactions reçues pendant ses vacances ne lui fassent davantage réaliser la portée de son exploit.

Une prise de conscience après le tournoi

Le record n’était pas au centre des pensées de Mbappé au moment où il l’a établi. Selon le joueur, la dynamique d’une Coupe du monde pousse surtout à regarder vers l’échéance suivante : un match à préparer, un but à inscrire ou un nouvel objectif à atteindre.

« Quand vous êtes dans le feu de l’action, vous voulez simplement aller vers le prochain objectif, le prochain match, marquer le prochain but », a expliqué l’attaquant lors de son entretien avec RFI.

La perception a changé après la compétition. Pendant ses vacances, Mbappé dit avoir constaté que son record revenait constamment dans les conversations. Cette réaction lui a permis de mieux mesurer la place particulière occupée par la Coupe du monde auprès du public.

« Tout le monde ne m’a parlé que de ça, d’être le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde », a-t-il raconté.

22 buts en trois Coupes du monde

Mbappé a atteint la barre des 22 buts en 22 matches disputés dans la compétition. Son parcours se répartit sur trois éditions : quatre réalisations en 2018, huit en 2022 et dix en 2026.

Cette progression lui a permis de dépasser Lionel Messi, qui compte 21 buts en Coupe du monde. Le Français a également devancé l’Allemand Miroslav Klose, auteur de 16 buts dans le tournoi, ainsi que le Brésilien Ronaldo, qui en totalise 15.

Le record de Mbappé s’est construit avec une moyenne d’un but par rencontre. Son rendement a progressé à chaque participation, passant de quatre buts en Russie à huit au Qatar, puis à dix lors de l’édition 2026 organisée au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Une place particulière dans l’histoire du Mondial

La performance de Mbappé ne repose pas uniquement sur son total de buts. Il a aussi marqué l’histoire des phases finales avec une régularité importante sur les trois éditions auxquelles il a participé.

Son parcours avait commencé en 2018 avec quatre buts, dont un en finale contre la Croatie. Quatre ans plus tard, il avait inscrit huit réalisations au Qatar et terminé meilleur buteur du tournoi. En 2026, ses dix buts lui ont permis d’établir son nouveau record personnel sur une seule édition.

Interrogé sur ce qu’il ressent face à cette marque historique, le capitaine des Bleus a également insisté sur la portée particulière de la compétition. « Tu réalises à quel point la Coupe du monde est importante. C’est la plus grande compétition de sport, et ça marque les gens », a déclaré Mbappé à RFI.