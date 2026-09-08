Renaissance du patrimoine Vodun au Bénin: Il faut penser à l’harmonisation des pratiques et des discours

Depuis quelques années, un vent de renouveau souffle sur le paysage culturel et spirituel béninois. Sous l’impulsion des réformes engagées par le gouvernement du président Patrice Talon, les cultes endogènes connaissent une restructuration institutionnelle sans précédent. Entre la création du Comité des rites Vodun, l’installation progressive des démembrements du Haut Conseil et la promotion internationale des Vodun Days, le Bénin se réapproprie fièrement son identité ancestrale. Mais derrière cette transformation institutionnelle salutaire, un défi de taille persiste : celui de l’harmonisation des pratiques et de la clarification des discours.

Pendant longtemps, le monde des cultes endogènes béninois a souffert d’un manque de cadre formel, laissant la porte ouverte aux dérives, à la banalisation et parfois aux arnaques spirituelles. La réorganisation actuelle vise à redonner au Vodun ses lettres de noblesse et son statut de patrimoine philosophique et artistique majeur.

L’installation des comités locaux et des démembrements administratifs permet de recenser les couvents, de cartographier les lieux de culte et de créer des interlocuteurs crédibles auprès de l’État. Alors que la valorisation touristique et patrimoniale transforme cette richesse spirituelle en un véritable moteur économique et culturel pour le pays.

L’écueil de la tradition orale : la guerre des interprétations

Cependant, le chemin vers une pleine reconnaissance reste parsemé d’embûches. Le Vodun étant une tradition fondée sur la transmission orale, la liturgie et les enseignements varient fortement d’une région à une autre, voire d’un couvent à un autre.

Cette fragmentation entraîne une grande disparité dans les pratiques rituelles et, plus grave encore, des discours parfois contradictoires entre dignitaires, Bokonon, Hounnon et autres responsables de cultes. Sur les ondes des radios locales, à la télévision ou sur les réseaux sociaux, il n’est pas rare de voir des autorités traditionnelles se contredire publiquement sur le sens d’un symbole, la portée d’un rite ou les prescriptions du Fá. Ces divergences affaiblissent la portée du message spirituel et créent la confusion au sein de la population.

L’urgence d’un vocabulaire harmonisé et d’un glossaire unique

Pour crédibiliser durablement le Vodun à l’échelle nationale et internationale, l’assainissement organisationnel doit s’accompagner d’une rigueur doctrinale et sémantique. Il devient impératif que le comité des rites Vodun engage un vaste chantier scientifique et théologique pour élaborer un glossaire ou un dictionnaire unique du Vodun béninois, qui fixe la terminologie officielle, la définition des divinités et la portée des rituels majeurs.

Il serait aussi utile d’établir un code d’éthique et une charte d’organisation pour les cérémonies officielles afin d’éviter les dérives spectaculaires ou profanes. Il faut par ailleurs, former et cadrer la parole publique des dignitaires afin de véhiculer un message cohérent, empreint de respect, de sagesse et de dignité.

La valorisation du patrimoine Vodun ne saurait se limiter à de grandes infrastructures. Elle exige un travail de fond sur le sens. En dotant le Bénin d’un vocabulaire harmonisé et de règles claires, le pays offrira au monde une vision clarifiée et respectée de sa spiritualité mère, le vodun.