Rentrée 2026-2027 au Bénin : le ministre Kouchadé recueille des doléances du terrain 

À quelques jours de la rentrée scolaire 2026-2027, le ministre de l’Enseignement secondaire, Adéyèmi Clément Kouchadé, poursuit sa tournée de prise de contact avec les acteurs du système éducatif. Vendredi 4 septembre 2026, il a échangé avec les responsables et acteurs éducatifs de l’Ouémé et du Plateau sur les difficultés et les priorités du sous-secteur.

Au lycée Béhanzin et au lycée de jeunes filles Toffa 1er de Porto-Novo, plusieurs préoccupations ont été exposées au ministre. Les acteurs ont évoqué le manque de ressources humaines et de salles de classe, l’insuffisance des bibliothèques ainsi que les effectifs pléthoriques.



La situation des Aspirants au métier d’enseignant (Ame) et l’amélioration des conditions de travail et de vie des enseignants ont également figuré parmi les préoccupations soulevées au cours des échanges.

Au lycée technique de Pobè, dans le département du Plateau, les acteurs du système éducatif ont, eux aussi, présenté plusieurs besoins. Ils ont plaidé pour le recrutement de nouveaux enseignants, le renforcement de la formation continue et du recyclage du personnel. La mise à disposition d’équipements informatiques au profit de certaines directions a également été demandée afin de renforcer leurs capacités de travail.



En réponse aux différentes préoccupations, le ministre Adéyèmi Clément Kouchadé a appelé à capitaliser sur les acquis et à explorer de nouvelles approches pour relever les défis du système éducatif.



Le ministre a réaffirmé la volonté du gouvernement d’améliorer les conditions de travail dans le sous-secteur de l’enseignement secondaire. Il a estimé qu’il est nécessaire de maintenir un dialogue permanent avec les acteurs de terrain.

Cette tournée se veut un cadre d’écoute, de dialogue et de partage avec les différentes structures déconcentrées du ministère. Elle permet aux responsables du département de prendre connaissance des difficultés rencontrées sur le terrain et d’identifier, avec les acteurs concernés, les réponses à y apporter.



Les échanges dans l’Ouémé et le Plateau ont permis de faire le point sur les difficultés persistantes et d’envisager des mécanismes susceptibles d’améliorer les performances du système éducatif, en perspective d’une année scolaire réussie et apaisée.



Le ministre s’est engagé à poursuivre les efforts entrepris par l’État au profit des différents acteurs du système éducatif, notamment à travers le dialogue et le renforcement de la coordination des actions. Après le Couffo, le Mono, l’Ouémé et le Plateau, la tournée ministérielle doit se poursuivre dans les départements du Zou-Collines et du septentrion.