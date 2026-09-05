Russie : l'envoyé de Trump dit à Poutine que leurs rencontres seront inoubliables

Les frappes de drones ukrainiens visent Moscou presque quotidiennement depuis le début de l’année 2026, selon des données du ministère russe de la Défense. Face à cette pression, la Russie a intensifié en retour ses bombardements sur les infrastructures énergétiques et portuaires ukrainiennes, à Odessa en particulier. C’est dans ce climat que Steve Witkoff, émissaire spécial du président américain Donald Trump, a livré une confidence inattendue à Vladimir Poutine au Kremlin.

Une rencontre suivie d’une suspension des frappes

Le président russe a reçu, ce vendredi, une délégation américaine conduite par Witkoff et Jared Kushner, gendre de Trump, pour évoquer une issue au conflit ukrainien. À l’issue de cet échange, Poutine a confirmé une suspension temporaire des frappes visant Kiev, initiée le jour même par les canaux officiels russes. Le chef du Kremlin a salué la sincérité de la médiation américaine tout en reconnaissant la complexité persistante du dossier. Les discussions officielles se sont tenues en présence de Kirill Dmitriev, représentant spécial de Poutine, et de son conseiller Iouri Ouchakov.

La confidence de Witkoff au chef du Kremlin

Plusieurs déplacements à Moscou depuis 2025 ont visiblement rapproché Witkoff du dirigeant russe : l’investisseur immobilier reconverti en négociateur diplomatique aurait, selon l’ouvrage Regime Change publié par le New York Times, fait encadrer chez lui un document personnellement signé par Poutine. Cette proximité affichée s’est confirmée vendredi, avant même l’ouverture des pourparlers.

« Nous étions à l’extérieur, avec Jared, Kirill et Iouri, et nous parlions du fait que, une fois à la retraite, nous aurons des souvenirs incroyables à raconter« , a déclaré Witkoff à Poutine, filmé par le pool présidentiel russe. Les échanges avec le président russe, a-t-il ajouté, « seront tout en haut de la liste » de ces souvenirs. Selon les images diffusées par les médias d’État, la séquence a précédé la remise à Poutine d’une pièce commémorative frappée au nom de l’émissaire américain.

Une situation de guerre des drones persistante

Cette rencontre intervient alors que l’Ukraine mène depuis janvier 2026 une campagne de frappes quotidiennes contre la région moscovite : plus de 400 drones y auraient été interceptés en une seule nuit début janvier, selon le ministère russe de la Défense. En retour, les forces russes ont multiplié les attaques contre les installations énergétiques et portuaires ukrainiennes, à Odessa et dans plusieurs régions frontalières.

La diplomatie américaine poursuit ses efforts après plusieurs rounds de négociations trilatérales tenus à Abou Dabi puis à Genève depuis janvier 2026, sans qu’un accord définitif n’ait encore été trouvé entre Kiev, Moscou et Washington.