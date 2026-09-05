Russie: Zelensky s'alarme de la nouvelle stratégie visant désormais les aéroports

Les aéroports de Kiev et de Boryspil ont été visés par des frappes russes dans la nuit du 4 au 5 septembre, à la veille de l’arrivée annoncée de deux émissaires de Donald Trump en Ukraine. Volodymyr Zelensky considère ces attaques comme une tentative de compliquer leur déplacement dans la capitale ukrainienne.

Deux aéroports visés avant la visite américaine

Selon le président ukrainien, les frappes seraient liées aux préparatifs du déplacement de Steve Witkoff et Jared Kushner. Les deux représentants de Donald Trump doivent se rendre à Moscou avant de poursuivre leur mission à Kiev dimanche 6 septembre. Il s’agira de leur première visite dans la capitale ukrainienne.

Zelensky affirme que les discussions portaient sur une éventuelle arrivée des émissaires américains par avion. « Ces frappes russes sur les aéroports constituent une réaction aux discussions et aux préparatifs », a-t-il déclaré sur X, estimant que Moscou chercherait ainsi à rendre cette option plus difficile.

L’intention russe reste toutefois présentée comme une accusation du président ukrainien. Aucun élément public ne permet, à ce stade, d’établir de manière indépendante que les frappes avaient précisément pour objectif d’empêcher l’arrivée des représentants américains.

Kiev avait proposé une pause dans les frappes

La séquence intervient alors que Zelensky avait annoncé, le 4 septembre, que l’Ukraine ne procéderait pas à des frappes aériennes pendant le déplacement des émissaires américains. Il avait également appelé la Russie à adopter la même retenue afin de garantir leur sécurité.

Cette proposition intervient après un premier report de la visite à Kiev. Prévue initialement autour des célébrations de l’indépendance ukrainienne, la venue de Witkoff et Kushner avait été repoussée après une intensification des frappes russes sur la capitale en août. Des sources ukrainiennes avaient alors indiqué que le déplacement était retardé et non annulé.

Un déplacement aérien qui serait exceptionnel

La possibilité d’une arrivée en avion constitue un élément particulier de cette visite. L’espace aérien ukrainien est fermé aux vols civils réguliers depuis le début de l’invasion russe à grande échelle, le 24 février 2022. Les responsables étrangers qui se rendent en Ukraine rejoignent donc généralement le pays par voie terrestre, après un trajet en train depuis un État voisin.

Les frappes contre les infrastructures aéroportuaires prennent ainsi une dimension supplémentaire dans le contexte de cette mission diplomatique. Zelensky affirme que les attaques pourraient avoir été destinées à envoyer un signal sur les risques liés à une arrivée par voie aérienne.

Witkoff et Kushner sont actuellement attendus à Moscou avant leur déplacement annoncé vers Kiev. Leur mission vise à relancer les efforts américains pour parvenir à un règlement de la guerre, alors que les combats se poursuivent et que les négociations restent difficiles.