Sabotage russe en Europe : après l’Allemagne, le Danemark tire la sonnette d’alarme

Ce mercredi 3 septembre 2026, le Danemark a alerté ses partenaires européens sur un projet de sabotage attribué à la Russie. Les services danois de renseignement et de sécurité auraient effectivement identifié des opérations visant notamment des entreprises de l’industrie de défense qui participent à l’aide militaire destinée à l’Ukraine. Leur responsable, Emil Græsholm, a détaillé les éléments de cette menace au journal Berlingske, dont les informations ont été reprises par l’agence DPA.

Selon les renseignements danois, les opérations envisagées auraient d’abord pour objectif de perturber certaines livraisons militaires destinées à l’Ukraine. Elles pourraient aussi chercher à provoquer un sentiment d’insécurité au Danemark. Les autorités estiment que cette pression pourrait conduire le pays à réduire son soutien à Kiev ou à ralentir le renforcement de ses propres capacités militaires. Les services de sécurité considèrent donc cette menace avec une attention particulière.

Les entreprises de défense sont particulièrement exposées

Les renseignements danois recommandent aux entreprises concernées de renforcer leurs dispositifs de sécurité et surtout, de faire part du moindre doute ou du moindre soupçon d’attaque ou de tentative. Une attention particulière doit être portée aux risques d’incendies criminels. Emil Græsholm estime que Moscou chercherait également à utiliser des intermédiaires présents sur le territoire danois. Des citoyens pourraient ainsi être approchés et payés pour réaliser certaines tâches sans connaître l’identité réelle de ceux qui les sollicitent.

Plus spécifiquement, ces personnes pourraient être invitées à photographier ou filmer des entreprises, des sites industriels ou certaines infrastructures sensibles ou pouvant le devenir. Ces images pourraient ensuite être utilisées afin de préparer une opération de sabotage dont les répercussions sont, à date, inconnues, mais qui impacteraient forcément les capacités danoises à réagir en cas de problème autrement plus grave.

La Russie, de plus en plus critiquée par l’Union européenne

Cette alerte danoise intervient quelques jours après une affaire similaire en Allemagne. Le 4 août, un drone chargé d’explosifs avait été découvert près de l’aéroport de Leipzig/Halle, notamment à proximité d’avions-cargos ukrainiens. Le 1er septembre, Berlin a officiellement attribué cette opération à la Russie, après une analyse des techniques utilisées et de leurs similitudes avec d’autres opérations clandestines attribuées à Moscou.

L’Allemagne a annoncé plusieurs mesures de rétorsion, quoique symboliques avant tout. Le Kremlin a tout de suite rejetté ces accusations. Le 2 septembre, Kaja Kallas, cheffe de la diplomatie européenne, est allée plus loin, affirmant que ces épisodes présentaient les caractéristiques d’un terrorisme soutenu par un État.