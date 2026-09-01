Salmonellose : Intermarché retire le saucisson sec Monique Ranou de ses rayons dans toute la France

Une salmonelle a été détectée dans un lot de saucisson sec vendu chez Intermarché. La barquette concernée, commercialisée du 11 au 27 août 2026, porte le lot 26212018, selon la fiche publiée par RappelConso le 28 août.

Un seul lot visé par la procédure

Le rappel touche exclusivement la référence « Saucisson sec Petites tranches – 32 tranches » de la marque Monique Ranou, vendue en barquette de 100 grammes sous le code-barres 3250391251889. Sa date limite de consommation est fixée au 14 octobre 2026 et sa marque de salubrité porte le numéro FR 43.211.009 CE.

D’après RappelConso, les autres saucissons de la même marque, identifiés par un lot ou un code-barres différent, restent hors de cette procédure. Elle a été engagée à l’initiative du professionnel, sans arrêté préfectoral, précise la fiche officielle.

Distribuée par le groupement Les Mousquetaires, la marque Monique Ranou a écoulé le produit visé sur l’ensemble du territoire métropolitain. Des points de vente réunionnais proposant cette marque ont également reçu le lot concerné, selon les informations disponibles à ce jour.

Des troubles digestifs possibles sous 72 heures

L’ingestion d’aliments porteurs de Salmonella spp peut provoquer diarrhées, vomissements, fièvre et maux de tête. Ces symptômes apparaissent généralement entre 6 et 72 heures après la consommation du produit contaminé. Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées présentent un risque accru de complications, selon les autorités sanitaires.

Rapporter ou détruire le produit

Les acheteurs concernés doivent cesser toute consommation du produit. Deux options leur sont proposées : le rapporter en magasin pour obtenir un remboursement, ou le détruire directement à domicile.

Ce rappel traduit une série d’alertes récurrentes touchant la charcuterie sèche française. En 2020, une contamination similaire dans des saucisses sèches distribuées sous plusieurs enseignes avait provoqué 26 cas confirmés de salmonellose, dont 17 chez des enfants, d’après un communiqué du ministère de l’Agriculture. Les autorités sanitaires pointent régulièrement les étapes de séchage et de maturation des charcuteries crues comme des phases sensibles à la contamination bactérienne.