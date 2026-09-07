Sénégal : Abdou Diouf fête ses 91 ans, message de félicitations de Bassirou Diomaye Faye

Abdou Diouf célèbre ce 7 septembre son 91e anniversaire. Un message de félicitations lui a été adressé par le président en exercice du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, dans une publication sur le réseau social X.

Un hommage centré sur le sens de l’État

La rigueur, la mesure, le sens de l’État placé au-dessus de soi, ce sont là, selon les mots du président Faye, les vertus qu’aurait incarnées Abdou Diouf tout au long de sa vie. Le chef de l’État sénégalais y adresse également ses vœux de longue vie et de santé à son prédécesseur, au nom du peuple sénégalais.

Un précédent hommage avait déjà été rendu un an plus tôt par la présidence. Pour le 90e anniversaire de l’ancien chef d’État, en septembre 2025, une cérémonie s’était tenue au Musée des Civilisations noires de Dakar, organisée par la Fondation Abdou Diouf Sport-Vertu. Le secrétaire d’État Oumar Samba Ba y avait donné lecture d’un message présidentiel similaire.

Vingt années à la tête du pays

Né à Louga en 1935, Abdou Diouf n’a que 45 ans lorsqu’il succède à Léopold Sédar Senghor, dont il dirigeait alors le cabinet. Trois scrutins successifs, en 1983, 1988 puis 1993, prolongeront son mandat jusqu’en l’an 2000. Cette année-là, sa défaite électorale face à Abdoulaye Wade et son acceptation immédiate du verdict des urnes marquent l’histoire politique sénégalaise comme un cas rare d’alternance pacifique en Afrique de l’Ouest à cette époque.

Deux fois, le pays qu’il dirige préside aux instances continentales : l’Organisation de l’unité africaine, en 1985-1986 puis en 1992, et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, entre 1991 et 1992. La décentralisation administrative et l’ouverture progressive au multipartisme comptent parmi les chantiers engagés durant ses mandats.

Une seconde carrière à la Francophonie

L’ancien président ne quitte pas la scène internationale pour autant. Un nouveau mandat l’attend dès 2003 : celui de secrétaire général de l’Organisation Internationale de la Francophonie, fonction à laquelle il est porté par le sommet de Beyrouth en octobre 2002. Deux reconductions suivront, à Bucarest en 2006 puis à Montreux en 2010, avant qu’il ne quitte ce poste en 2014.

C’est au terme de ces onze années à la tête de la Francophonie qu’Abdou Diouf publie ses mémoires, parues aux éditions du Seuil fin 2014. L’ouvrage de 384 pages revient sur un demi-siècle d’engagement public, depuis ses débuts de haut fonctionnaire sénégalais jusqu’à son parcours aux côtés de Senghor, qu’il servira comme chef de cabinet puis comme Premier ministre.

Une exposition retraçant sa trajectoire, ouverte au public depuis le 2 septembre 2025 au Musée des Civilisations noires, avait marqué son 90e anniversaire, aux côtés d’un livre collectif rédigé par des juristes et politologues sénégalais et africains consacré à son héritage.