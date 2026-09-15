Sénégal : écarté de la CDC, Fadilou Keïta réagit et affiche sa "soumission au Décret divin"

Fadilou Keïta a annoncé sa mise à l’écart de la direction générale de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) ce lundi, via une publication sur Facebook. Le décret, signé le 10 septembre 2026 mais notifié plusieurs jours plus tard, confie l’intérim au secrétaire général de l’institution.

Fadilou Keïta affirme avoir reçu la notification « ce matin » d’un texte antidaté, mettant officiellement fin à son mandat entamé en 2024. Dans son message, il « rend grâce à Dieu » et dit réaffirmer sa « soumission au Décret divin », une formule qui tranche avec le ton offensif qu’il avait adopté ces derniers mois.

Un départ anticipé depuis plusieurs mois

Le limogeage de Fadilou Keïta ne surprend pas les observateurs de la vie institutionnelle sénégalaise. Dès juillet 2026, il avait publiquement évoqué la possibilité d’un renvoi, déclarant alors qu’il resterait attaché à l’institution quel que soit le sort réservé à son poste. Le 4 juillet, il avait par ailleurs retiré sa carte de membre du parti Pastef, sans pour autant renier son soutien à Ousmane Sonko, qu’il avait continué de revendiquer publiquement.

Sa mise à l’écart intervient dans le cadre d’une vague plus large de nominations et de révocations actée en Conseil des ministres, sous l’autorité du président Bassirou Diomaye Faye. La Présidence a confirmé, dans un communiqué diffusé le 10 septembre, avoir ordonné l’ouverture d’un appel à candidatures pour pourvoir le poste, ainsi que la désignation de douze membres du Conseil national de régulation des médias (CNRA).

Un successeur choisi par appel à candidatures ouvert

Contrairement aux nominations directes habituelles, le remplacement de Fadilou Keïta à la tête de la CDC doit se faire via une procédure de recrutement ouverte à tous les Sénégalais. Les candidatures doivent être déposées avant le 26 septembre 2026 à midi (GMT), selon les modalités fixées par la Présidence. L’avis de recrutement exige quinze années d’expérience professionnelle, dont cinq à des fonctions de direction.

Le pilotage de cette procédure a été confié au Bureau Organisation et Méthodes (BOM), rattaché à la Présidence. Les candidats seront évalués notamment sur leur fidélité aux institutions et leur capacité à servir l’intérêt collectif, des critères qui pourraient compliquer une éventuelle candidature de Fadilou Keïta à sa propre succession, étant donné son engagement politique assumé aux côtés de Pastef.

Une sortie sans esclandre, mais des dossiers en suspens

Dans sa déclaration, Fadilou Keïta dit quitter ses fonctions « sans aucun regret » et « avec le sentiment du devoir accompli ». Il adresse des remerciements à la Commission de surveillance, aux directeurs de filiales et à l’ensemble du personnel du groupe CDC pour leur collaboration durant son mandat.

Il annonce toutefois vouloir s’exprimer plus largement une fois la passation de service achevée. Dans une déclaration distincte rapportée par SenTV, il avait indiqué qu’un point de presse serait organisé pour revenir sur plusieurs dossiers de l’institution, évoquant des dysfonctionnements qu’il entendait dénoncer publiquement. Fadilou Keïta avait pris la tête de la CDC en 2024, après avoir déclaré y avoir débuté sa carrière comme analyste financier en 2011, avant son ascension progressive au sein de l’institution sous le régime précédent.