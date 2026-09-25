Sénégal : Reug Reug interpellé dans une affaire de faux billets, 60 millions de FCFA évoqués

Oumar Kane, connu sous le nom de Reug Reug, a été interpellé jeudi 24 septembre à Dakar, au Sénégal, dans une enquête sur un trafic présumé de fausse monnaie. Le lutteur et combattant de MMA a été placé en garde à vue avec plusieurs autres personnes par la Brigade de recherches de Faidherbe.

Selon SeneNews, l’opération aurait permis aux gendarmes de saisir des éléments représentant une valeur annoncée de 60 millions de francs CFA. Ce montant, associé par le média à de faux billets, n’a pas encore été confirmé publiquement par les autorités judiciaires ou la gendarmerie.

Cinq personnes placées en garde à vue

Reug Reug ne serait pas le seul concerné par la procédure. Quatre autres personnes auraient été interpellées, portant à cinq le nombre de suspects cités dans cette affaire, selon plusieurs médias sénégalais. Les investigations auraient commencé avant l’arrestation du sportif. D’après SeneNews, des enquêteurs auraient pris contact avec des membres présumés du groupe sans révéler leur identité. Ils se seraient présentés comme capables d’effectuer une opération destinée à rendre utilisables des coupures préalablement noircies.

Un proche de Reug Reug aurait d’abord rencontré ces interlocuteurs. Le combattant se serait ensuite rendu sur les lieux. Plusieurs contenants renfermant des coupures noircies, présentées comme des billets de 100 dollars, auraient alors été apportés. Les gendarmes seraient intervenus à ce moment. Selon des informations du quotidien Libération, reprises par plusieurs médias sénégalais, une partie des coupures aurait été retrouvée dans un véhicule. Une autre quantité aurait été découverte chez l’un des suspects.

Une tentative présumée de corruption examinée

L’enquête porterait aussi sur une possible association de malfaiteurs et une tentative de corruption, selon Ndarinfo. Après son interpellation, Reug Reug aurait proposé de l’argent aux enquêteurs, d’après SeneNews et Ndarinfo. Cette version n’a pas été détaillée publiquement par les autorités compétentes.

Le montant exact concerné reste également à préciser. SeneNews avance le chiffre de 60 millions de FCFA pour les éléments qui auraient été découverts lors de l’opération. Le média avait aussi évoqué, dans ses premières informations, des sommes potentiellement beaucoup plus élevées pour l’ensemble de l’affaire. Les investigations devront déterminer la valeur des coupures concernées, leur provenance et le rôle éventuel de chacune des personnes interpellées.

Reug Reug a détenu le titre mondial du ONE Championship

Après s’être fait connaître dans la lutte sénégalaise, Reug Reug s’est tourné vers le MMA et a rejoint le ONE Championship. En novembre 2024, il avait battu le Russe Anatoly Malykhin et remporté le titre mondial des poids lourds de l’organisation. Il était alors devenu le premier Sénégalais à décrocher une ceinture mondiale de MMA au ONE Championship. Malykhin a récupéré le titre lors de leur deuxième combat, organisé en mai 2026.

La garde à vue de Reug Reug ne constitue pas une déclaration de culpabilité. Les investigations doivent encore établir les circonstances précises des faits et les éventuelles responsabilités pénales des personnes interpellées.