Thaïlande : le Maroc perd son exemption de visa, 20 autres pays concernés

À partir du 15 septembre 2026, les ressortissants marocains devront obtenir un visa avant tout voyage touristique en Thaïlande. Le Maroc figure parmi les 21 pays retirés du nouveau régime d’exemption de visa instauré par Bangkok.

Cette évolution intervient alors que les relations entre Rabat et Bangkok reposent sur plusieurs décennies de coopération. Jusqu’au 14 septembre, les détenteurs de passeports ordinaires de 93 pays et territoires peuvent encore entrer en Thaïlande sans visa pour une durée pouvant atteindre 60 jours. Ce dispositif sera remplacé le 15 septembre par un système plus restrictif, avec une exemption limitée à 30 jours pour 60 pays et territoires.

21 pays retirés du régime sans visa

Le Maroc partage cette situation avec l’Albanie, Andorre, la Colombie, Cuba, la Dominique, l’Équateur, le Guatemala, la Jamaïque, le Kosovo, le Mexique, Monaco, l’Ouzbékistan, le Panama, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la République dominicaine, Saint-Marin, le Sri Lanka, Tonga, Trinité-et-Tobago et l’Uruguay.

Selon le gouvernement thaïlandais, la révision des dispositifs d’exemption et de visa à l’arrivée prendra effet le 15 septembre. Pour les nationalités désormais exclues, les voyageurs touristiques devront effectuer une demande de visa avant leur arrivée.

La procédure pourra être réalisée par voie électronique avec le système Thai e-Visa. Le changement est particulier pour le Maroc, qui figurait jusqu’ici dans le groupe des 93 nationalités bénéficiant de l’entrée sans visa pendant 60 jours. La nouvelle réglementation ne l’intègre plus dans la liste des pays bénéficiant de l’exemption de 30 jours.

Des relations maroco-thaïlandaises anciennes

Cette décision intervient dans un contexte de relations bilatérales suivies. En décembre 2025, le roi Mohammed VI avait adressé un message de félicitations au roi Maha Vajiralongkorn à l’occasion de la fête nationale thaïlandaise. Le souverain marocain y avait évoqué la solidité des relations entre les deux pays, fondées sur l’amitié et l’estime mutuelle, tout en exprimant sa volonté de renforcer la coopération bilatérale.

Les liens entre les deux royaumes remontent à plus de quatre décennies.

En août 2026, le vice-ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Vijavat Isarabhakdi, a rappelé que les relations maroco-thaïlandaises couvrent les niveaux royal, gouvernemental et humain. Il a aussi cité l’agriculture, la sécurité alimentaire, les énergies renouvelables, les industries vertes, le numérique, le tourisme, le commerce et les investissements parmi les secteurs susceptibles de développer davantage cette coopération.

Coopération économique, touristique et éducative

Le dialogue entre les deux pays s’est encore poursuivi en mai 2026. Le ministère thaïlandais des Affaires étrangères indique que des discussions avec l’ambassadeur du Maroc à Bangkok ont porté sur le commerce, les investissements, l’éducation, les formations et bourses, le tourisme ainsi que la coopération Sud-Sud et triangulaire. La coopération ne se limite pas aux échanges diplomatiques. En juillet 2025, l’Agence thaïlandaise de coopération internationale et l’Agence marocaine de coopération internationale avaient fait état de projets communs dans la formation, le développement durable et l’agriculture.

L’année 2025 marquait aussi le 40e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Le durcissement des conditions d’entrée concernant les marocains apparaît donc dans une relation que Bangkok et Rabat cherchent officiellement à développer dans plusieurs secteurs. La nouvelle règle relève toutefois de la révision générale du régime thaïlandais des visas et ne constitue pas, à ce stade, une mesure présentée officiellement comme visant spécifiquement le Maroc.