Ukraine : la Russie sort une mystérieuse « épée Jedi » contre les drones

La Russie utilise désormais un système laser présenté comme une arme de défense contre les drones ukrainiens. Surnommé « épée Jedi » par les militaires, le dispositif aurait déjà été employé pour protéger un site stratégique.

Des drones ukrainiens sont désormais confrontés à une nouvelle menace dans le ciel russe. Un système laser de nouvelle génération a été présenté comme opérationnel contre plusieurs catégories de drones, avec des images de son utilisation diffusées par le correspondant de guerre Alexandre Rogatkin les 30 et 31 août 2026.

Le dispositif est installé autour d’une infrastructure stratégique et serait utilisé depuis plusieurs mois pour empêcher des appareils sans pilote d’atteindre leur cible. Selon Rogatkin, aucun drone ukrainien n’aurait réussi à frapper le site depuis l’installation de ces systèmes. Cette affirmation repose toutefois sur le témoignage du correspondant russe et n’a pas fait l’objet d’une vérification indépendante.

Un laser capable de viser plusieurs types de drones

Les premières images montrent un module protégé par un capot qui s’ouvre avant l’émission d’un faisceau lumineux. Dans la séquence diffusée, le drone touché prend feu avant de tomber. Le système pourrait engager aussi bien de petits quadricoptères que des appareils plus imposants, dont les drones ukrainiens Lyutiy et FP-1.

Le fonctionnement repose sur la concentration du faisceau sur une zone précise de l’appareil. Selon les éléments communiqués par les opérateurs, le laser pourrait détruire directement certaines parties du drone ou endommager ses ailes afin de provoquer une modification de sa trajectoire. Cette seconde méthode permettrait de neutraliser une menace sans nécessairement provoquer immédiatement sa destruction.

Les militaires russes ont donné au complexe le surnom d’« épée Jedi ». Son véritable nom et ses caractéristiques techniques détaillées n’ont pas été rendus publics. Vesti rapporte que les développeurs eux-mêmes ne lui attribuent pour l’instant aucune appellation officielle.

Une équipe aurait aussi réussi à engager simultanément quatre drones. Les performances annoncées restent toutefois difficiles à vérifier indépendamment, en l’absence de données publiques sur la puissance du laser, sa portée exacte et son taux d’interception.

La Russie accélère sur les armes laser

Cette évolution intervient alors que Moscou cherche à renforcer sa défense contre la multiplication des attaques de drones. Les armes à énergie dirigée présentent un intérêt particulier pour ce type de menace : contrairement aux missiles antiaériens, elles ne nécessitent pas de stocker une munition pour chaque interception.

La Russie avait déjà annoncé vouloir mettre en service des systèmes laser antidrone en 2026. En décembre 2025, le Centre des systèmes et technologies sans pilote indiquait que plusieurs entreprises travaillaient sur ce type d’équipement et que des systèmes opérationnels pourraient être employés pour protéger les régions russes exposées aux drones.

Le développement ne concerne pas uniquement Moscou. Les États-Unis travaillent également sur des armes à énergie dirigée destinées à la défense antiaérienne rapprochée, avec des programmes portant sur des lasers de plusieurs dizaines de kilowatts.

Pour la Russie, l’enjeu est désormais de déterminer jusqu’où cette technologie peut être déployée face aux vagues de drones utilisées dans la guerre en Ukraine. Les prochains systèmes annoncés par Moscou pourraient, selon les déclarations russes, viser des menaces plus rapides comme des avions ou des missiles de croisière, mais ces capacités restent à confirmer.