Un ministre de Trump contraint d’atterrir en urgence à Washington après une panne de moteur

Un avion transportant Markwayne Mullin, secrétaire américain à la Sécurité intérieure, a dû effectuer un atterrissage d’urgence mercredi 2 septembre 2026 à Washington. L’appareil, piloté par des membres des garde-côtes américains, a été dérouté vers l’aéroport national Ronald Reagan après une panne du moteur droit en vol. Quatorze personnes se trouvaient à bord, selon DMV Live News, dont les informations ont été relayées sur X par le responsable américain.

Cet incident (extrêmement rare) s’est déroulé alors que l’avion se dirigeait vers une destination qui n’a pas été précisée. La perte d’un moteur a conduit l’équipage à modifier son itinéraire et à rejoindre Washington au plus vite pour se poser et éviter un drame plus grave encore. L’atterrissage a été réalisé sur un seul moteur. Markwayne Mullin a ensuite publié un message sur X pour saluer le travail des pilotes. Il a indiqué que cette procédure s’était déroulée sans difficulté particulière, tout en précisant que les deux pilotes vivaient leur première expérience de ce type.

Un atterrissage réalisé avec un seul moteur, plus de peur que de mal

À ce stade, les informations disponibles se concentrent sur la défaillance du moteur droit et sur le déroutement vers Washington. Aucun élément communiqué ne permet d’établir les raisons précises de cette panne, qui peut provenir soit d’un manque de vigilance des techniciens soit d’un coup de malchance, qui n’incriminerait alors personne. Une enquête technique pourrait permettre de déterminer les causes de l’incident et de vérifier les conditions dans lesquelles l’appareil a poursuivi son vol avec un seul moteur.

Des doutes sur la sécurité des appareils officiels

Cet incident intervient dans un contexte où plusieurs événements récents ont attiré l’attention sur la sécurité des appareils officiels américains. En juillet 2026, Donald Trump avait notamment renoncé à rentrer de Turquie à bord du nouvel Air Force One fourni par le Qatar. Le président américain avait alors utilisé un autre appareil après une alerte de sécurité.

Selon plusieurs responsables américains cités par CBS, une menace crédible visant l’avion avait été identifiée. Trump avait ensuite été transféré discrètement vers un autre appareil, sur décision des services de sécurité. Quelques semaines plus tard, son hélicoptère présidentiel Marine One a également été impliqué dans un incident de proximité avec un avion commercial près de Washington, sur fond de problèmes de communication avec la tour de contrôle.

