iPhone Duo : Apple recycle une méthode déjà utilisée pour l'iPhone X en 2017

Une application non mise à jour s’affichera entourée de noir sur l’écran intérieur de l’iPhone Duo, plutôt que de couvrir sa surface complète. Apple a présenté ce fonctionnement dans une vidéo technique adressée aux développeurs le jour même du lancement de son premier smartphone pliable.

Ce traitement n’a rien d’inédit dans l’histoire de la marque. Lors de l’arrivée de l’iPhone X en 2017, les applications non adaptées à l’encoche s’affichaient déjà avec des bandes noires en haut et en bas de l’écran, le temps que les développeurs ajustent leurs interfaces. Neuf ans plus tard, Apple applique une logique similaire à un changement de format bien plus radical.

Trois paliers selon le kit de développement

Tout dépendra du kit logiciel avec lequel chaque application a été compilée. Pour une app plus ancienne, rien ne change visuellement : elle tourne dans ses dimensions habituelles, sans toucher aux marges laissées vacantes autour d’elle sur le grand écran intérieur. David Jackson, ingénieur au sein de l’équipe interface d’Apple, précise dans une vidéo destinée aux développeurs que « l’application fonctionnera fermée avec l’espace disponible à gauche de la barre d’état et de la caméra, et ouverte avec une taille et des proportions familières ».

Un cran au-dessus, les applications recompilées avec le kit iOS 27.0 récupèrent une partie de cet espace laissé libre, sans pour autant tirer parti de toutes les possibilités du double écran. Il faut attendre le troisième palier, réservé aux logiciels bâtis sur iOS 27.1, pour obtenir une interface qui suit fidèlement chaque étape du dépliage, sans à-coup ni redimensionnement soudain une fois le geste achevé.

Un marché déjà structuré par la concurrence

L’arrivée d’Apple intervient sur un segment que plusieurs constructeurs occupent depuis des années. Samsung commercialise des pliables depuis 2019 et a lancé cet été la huitième génération de son Galaxy Z Fold, tandis que Huawei a dépassé la marque coréenne en volumes vendus sur le deuxième trimestre 2026, porté par sa position dominante en Chine. Motorola, Honor et Xiaomi proposent également leurs propres modèles, certains dans un format large proche de celui retenu par Apple pour l’iPhone Duo. Sur ce marché déjà rodé, l’écosystème d’accessoires et les fonctions d’intelligence artificielle des concurrents bénéficient d’une avance de plusieurs générations, contrairement à l’offre logicielle d’Apple pour son premier pliable, encore à ses débuts.

C’est précisément sur ce terrain logiciel qu’Apple choisit de communiquer en détail avant même la sortie de l’appareil, plutôt que de se limiter à la fiche technique. En publiant ses explications sur la compatibilité des applications un mois avant la commercialisation, prévue le 23 octobre, la marque distille l’information par étapes — une méthode qui lui permet d’occuper l’actualité sur la durée, entre développeurs impatients de connaître les nouvelles API et acheteurs curieux de savoir si leurs applications habituelles profiteront pleinement du grand écran dès le premier jour.

Un calendrier logiciel resserré

Pour accompagner cette bascule, Apple intègre la prise en charge de l’iPhone Duo dans Device Hub, l’outil de test de Xcode, son environnement de développement. Six vidéos, regroupées sous le titre Get ready for iPhone Duo, détaillent la conception d’interfaces adaptatives et la gestion de plusieurs fenêtres simultanées.

L’appareil sera livré directement avec iOS 27.1, une version plus récente que iOS 27, attendue le 14 septembre pour le reste de la gamme. Les précommandes ouvrent le 16 octobre, une semaine avant la disponibilité en magasin.