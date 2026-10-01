Ballon d’Or 2026 : les campagnes de Mbappé et Yamal auraient fini par lasser les jurés

Qui va remporter le Ballon d’Or 2026 ? Cette édition s’annonce plus indécise que jamais, tant il n’y a pas de favori clair qui se dégage. Cependant, 4 noms reviennent régulièrement sur les lèvres. Il s’agit de Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Kylian Mbappé et Lamine Yamal. Les deux derniers sont ceux qui ont mené les campagnes les plus actives et, d’après Pascal Ferré, ancien responsable du trophée, cela pourrait jouer en leur défaveur.

Au cours de l’émission After Foot diffusée sur RMC, Pascal Ferré a déclaré que Kylian Mbappé et Lamine Yamal ont trop abusé du volet médiatique pour se mettre en avant. « C’est assez bizarre et assez singulier. Sincèrement, je ne pense pas que ce soit le meilleur des calculs. Je suis resté en contact avec pas mal de jurés. Ça les a fatigués. Imaginer que des interviews à répétition puissent avoir la moindre influence sur les jurés, c’est très mal les connaître », a laissé entendre Ferré.

Cap sur le 26 Octobre

Ces derniers jours, Mbappé et Yamal ont multiplié les sorties où ils ont expliqué pourquoi ils doivent remporter le prestigieux trophée. Sur les réseaux sociaux ou sur les canaux de communication traditionnels, la superstar du Real Madrid et du FC Barcelone ont envoyé du lourd. Les deux autres favoris, à savoir Harry Kane et Khvicha Kvaratskhelia, ont quant à eux été plus discrets. Est-ce à dire qu’ils partent avec un train de retard ? Pas si sûr si l’on s’en tient à la sortie de Pascal Ferré.

Le processus de vote a pris fin ce mardi 29 septembre et le nom du successeur d’Ousmane Dembélé sera connu dans les jours à venir. Les différentes campagnes médiatiques de Kylian Mbappé et de Lamine Yamal ont tenu en haleine les aficionados du ballon rond. En termes d’aura, ils sont considérés comme les successeurs de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi. Rendez-vous est pris pour le 26 octobre afin de connaître l’identité du Ballon d’Or 2026.