Bénin : 328 milliards FCFA mobilisés pour financer plusieurs secteurs dont la santé et l'agriculture

Le Bénin a mobilisé environ 328 milliards de FCFA soit 500 millions d’euros auprès d’établissements bancaires étrangers pour financer des secteurs prioritaires, parmi lesquels la santé et l’agriculture. L’accord a été conclu le 18 septembre grâce au soutien du Fonds africain de développement (FAD), une entité de la Banque africaine de développement (BAD). Le montant va servir aussi à l’enseignement, à l’approvisionnement en eau potable, aux infrastructures, à l’énergie verte, et à l’insertion professionnelle des jeunes et des femmes.

Un montage pour sécuriser les prêteurs

Le FAD garantit une partie du montant. En cas de difficultés de remboursement du Bénin, le fonds va prendre en charge une partie du risque. La branche assurance du groupe de la Banque islamique de développement apporte une autre protection en couvrant les pertes qui resteraient après l’intervention de la première. Le prêt s’étale sur douze ans.

Le Bénin était déjà bénéficiaire d’un montage similaire il y a trois ans. Cette opération intervient après la 17e reconstitution des ressources du FAD en 2025 et présentée comme la plus importante jamais réalisée par l’institution. Avec cette opération, le Bénin va pouvoir financer des projets concrets au bénéfice des populations.