Budget : la France veut geler les allocations familiales en 2027 pour économiser 500 millions €

En France, les allocations familiales ne seraient pas revalorisées en 2027. Le gouvernement a présenté jeudi 1er octobre, en Conseil des ministres, un projet de budget de la Sécurité sociale qui maintient les prestations familiales à leur niveau de 2026, alors qu’elles suivent habituellement l’inflation chaque 1er avril. Et cette mesure permettrait de rapporter 500 millions d’euros. En outre, cette mesure s’ajoute à l’effort budgétaire de 54 milliards d’euros pour 2027 annoncé par le Premier ministre Sébastien Lecornu, et le Parlement doit encore l’adopter.

Pour information, le texte prévoit « le maintien des prestations familiales à leur niveau de 2026 », selon franceinfo. Par contre, les autorités le précisent, aucun montant ne diminuerait : c’est la hausse annuelle liée à la progression des prix qui disparaîtrait.

Des finances publiques sous pression, sans hausse d’impôts

Le gouvernement présente ce gel comme la réponse à des comptes publics qui se dégradent. Selon Sébastien Lecornu, le déficit du pays continuerait de se creuser en 2027 si rien n’était fait, alors que la charge de la dette s’alourdit et que les dépenses de défense augmentent. Pour compléter ce tableau sombre, les comptes sociaux subissent le vieillissement de la population, qui fait grimper les dépenses de santé et de retraites plus vite que les recettes.

Toutefois, l’exécutif écarte une hausse générale des impôts. Le Premier ministre estime que « la branche famille mérite une remise à plat » et veut « recentrer l’allocation de rentrée scolaire, qui n’est pas toujours en lien avec les besoins des familles ».