Menace nucléaire : l'OTAN répond à la Russie de Poutine

Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a déclaré qu’il n’existe aucune menace immédiate sur le territoire de l’Alliance et qu’il ne prend pas au sérieux les menaces nucléaires de la Russie, Moscou ne pouvant selon lui jamais l’emporter face à l’OTAN. « Poutine ne pourra jamais vaincre l’OTAN », a-t-il affirmé mercredi 30 septembre lors du sommet Euronews Defence & Space, organisé à Bruxelles.

Ces déclarations font suite à des informations de presse selon lesquelles la Russie a envoyé à l’OTAN une lettre la mettant en garde contre toute tentative de couper l’enclave de Kaliningrad du reste du territoire russe. D’après ces informations, Moscou menace de recourir à l’ensemble de son arsenal, y compris nucléaire, si ses intérêts sont menacés.

Une réponse fondée sur la préparation

Rutte a refusé de confirmer le contenu de cette lettre, affirmant qu’il appartenait à la Russie de le divulguer. Il a par la suite insisté sur l’état de préparation de l’Alliance. « Nous nous y sommes préparés, nous l’avons planifié », a-t-il déclaré, précisant que cela vaut pour l’ensemble de l’OTAN. « Nous défendrons chaque centimètre du territoire de l’OTAN », a-t-il assuré.

Pour lui, ces menaces relèvent de la diversion. Il lie les menaces russes et les actions hybrides à la volonté de Moscou de diviser les alliés et de détourner leur attention de la guerre contre l’Ukraine. Selon lui, la Russie utilise la menace nucléaire pour masquer ses échecs sur le champ de bataille. Le secrétaire général de l’OTAN a appelé à la fin immédiate de la guerre en Ukraine et exhorté Moscou à cesser une rhétorique nucléaire « inutile et contre-productive. »

Il affirme que la ligne de l’OTAN demeure inchangée: rester calme, continuer de soutenir l’Ukraine et accroître les investissements dans la défense. Le secrétaire général estime que les États membres doivent par ailleurs augmenter leurs dépenses militaires pour garantir l’unité de l’Alliance.