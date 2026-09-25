Armées: le Maroc et la France consolident leur relation avec l'exercice militaire ORYX 26

Quatre F-16 marocains sont stationnés sur la base aérienne 115 d’Orange-Caritat, dans le Vaucluse, où ils participeront à partir du 28 septembre à l’exercice aérien ORYX 26 avec des Rafale français. Environ 50 militaires marocains accompagnent ce détachement arrivé le 23 septembre, selon les informations communiquées par l’armée de l’Air et de l’Espace française à El Español.

Cinq jours d’entraînement à Orange

Prévu du 28 septembre au 2 octobre, ORYX 26 réunira les F-16 marocains et des Rafale de la 5e escadre de chasse. La France prévoit d’engager au moins deux Rafale, tandis que le nombre définitif d’appareils français n’a pas été communiqué.

Les équipages prépareront puis réaliseront des missions aériennes communes avant d’en analyser les résultats. Les scénarios prévus intégreront des menaces simulées provenant d’aéronefs et de systèmes de défense sol-air. Selon les éléments rapportés par El Español, l’objectif est d’améliorer la connaissance réciproque des procédures et la coordination entre les deux forces aériennes.

Le ministère français des Armées confirme de son côté la tenue d’ORYX 26 sur la base aérienne d’Orange dans le cadre des coopérations franco-marocaines. Il associe cet exercice aérien à CHEBEC 26, organisé dans le domaine maritime.

Après Marathon 25, un exercice organisé en France

ORYX 26 intervient après Marathon 25, organisé du 23 juin au 4 juillet 2025 entre Guelmim et Marrakech, au Maroc. Cinq Rafale français avaient alors opéré aux côtés de F-16 marocains, avec l’appui d’un avion ravitailleur A330 MRTT basé à Marrakech. Les séquences comprenaient des missions tactiques et des ravitaillements en vol.

Le changement de lieu constitue l’un des éléments distinctifs de la nouvelle séquence. Alors que Marathon 25 avait été organisé sur le territoire marocain, ORYX 26 accueille cette fois les chasseurs marocains sur une base française. La coopération aérienne entre les deux forces se poursuit donc avec un dispositif inversé sur le plan géographique.

Une coopération également engagée en mer

La coopération militaire ne se limite pas au domaine aérien. Le ministère français des Armées indique également que CHEBEC 26 associe actuellement une frégate française et une frégate marocaine en Méditerranée occidentale. Les activités comprennent des séances sur simulateur, des exercices de lutte contre les sinistres et l’emploi croisé des hélicoptères embarqués.

Avec ORYX 26 et CHEBEC 26, les échanges opérationnels entre les forces françaises et marocaines couvrent donc actuellement les domaines aérien et maritime, avec des exercices conduits alternativement sur les moyens et espaces des deux partenaires.