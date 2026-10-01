Carburant à Cotonou : le ministère du commerce explique les longues files d’attente dans les stations

À Cotonou, de longues files d’attente sont observées dans plusieurs stations-service. Face aux interrogations suscitées par la situation, le ministère du Commerce et de l’Industrie est sorti pour apporter des clarifications.

Le 30 septembre 2026, BIP Radio a rapporté de longues files notamment à Houénoussou, Fidjrossè et Erevan. Des usagers ont également témoigné de ruptures dans certaines stations-service.

Face à cette situation, Laurent Akpo, directeur de cabinet du ministère du Commerce et de l’Industrie, écarte l’hypothèse d’une pénurie générale. « Il n’y a pas de pénurie de carburant à Cotonou », a-t-il insisté dans une intervention diffusée par Bénin TV dans le 20h.

A en croire le directeur de cabinet du ministère du Commerce, les stations-service font actuellement face à « une demande inhabituelle ». Le responsable assure par ailleurs que des dispositions sont prises pour accélérer leur approvisionnement. « Nous travaillons avec les stations-services pour qu’il y ait de la célérité dans le rythme d’approvisionnement des stations-services », a-t-il déclaré. Laurent Akpo assure également que la situation devrait se normaliser rapidement. « Dans quelques jours, la situation sera réglée », a-t-il affirmé.

Qu’en est-il du prix de l’essence ?

La question du prix de 725 FCFA le litre a également été évoquée. Le directeur de cabinet n’annonce pas de hausse, mais souligne que les acteurs supportent actuellement « un surcoût énorme ». À terme, cette situation « pourrait être intenable », prévient-il. Enfin, il met en cause « l’influence du secteur informel » dans le secteur pétrolier et appelle à « aller impérativement à la formalisation de l’économie ».