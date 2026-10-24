Corée du Nord : Kim Jong-un réclame « l'armée la plus forte » du monde

La Corée du Nord a réuni ses commandants de compagnie les 22 et 23 octobre 2026 à Pyongyang, sous la direction de Kim Jong-un ce samedi 24 octobre. Il s’agissait de la troisième du genre et du premier rassemblement de toute l’Armée populaire de Corée depuis le 9e congrès du Parti des travailleurs, tenu en février. Elle survient après plusieurs mois d’essais de missiles, dont une série de tirs présentés comme hypersoniques.

Des compagnies transformées en unités polyvalentes

Kim Jong-un a prononcé un discours consacré à la construction d’une armée puissante et aux tâches des commandants de compagnie. « Bâtir l’armée la plus forte en formant les compagnies les plus fortes et accélérer une révolution militaire à notre manière » a annoncé le président Nord-coréen

Kim Jong-un a présenté cet objectif comme une décision du Parti : « Le Comité central du Parti a fixé comme tâche la création des forces armées les plus puissantes du monde, parmi les priorités et les objectifs réalistes de la nouvelle période de planification ».

Le vice-président de la Commission militaire centrale, Pak Jong-chon, le ministre de la Défense, Kim Song-gi, et le chef d’état-major, Ri Yong-gil, assistaient à la conférence. Après le discours, le ministre a présenté un rapport.

Une année marquée par les essais hypersoniques

Rappelons que la conférence s’est tenue peu après plusieurs tirs revendiqués par Pyongyang. En effet, le 4 janvier, la Corée du Nord a lancé deux missiles présentés comme hypersoniques, premier essai de l’année. Le 20 septembre, KCNA a annoncé le test d’une nouvelle arme de ce type, dont la portée aurait atteint environ 900 kilomètres, contre 700 kilomètres relevés par Séoul et Tokyo.

Ces tirs se sont multipliés cette année. Le ministre japonais de la Défense, Shinjiro Koizumi, avait compté en septembre au moins 15 missiles balistiques et autres projectiles, lancés lors de neuf tirs depuis janvier, contre cinq missiles en quatre occasions sur toute l’année 2025.