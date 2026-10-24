Gabon : les réseaux sociaux de retour après 8 mois de suspension, voici ce qui va changer

Une décision importante concernant les réseaux sociaux vient d’être prise au Gabon. La Haute autorité de la communication (HAC) a annoncé samedi 24 octobre 2026 la levée de la suspension des réseaux sociaux au Gabon. Dans son communiqué, l’institution « décide de la levée de la mesure portant suspension des réseaux sociaux » sur le territoire.

En effet, les réseaux sociaux étaient inaccessibles depuis le 17 février 2026, date à laquelle la HAC avait ordonné leur suspension « jusqu’à nouvel ordre ». Selon son président, Germain Ngoyo Moussavou, « il y avait urgence à agir » face à la diffusion de contenus illicites. Plusieurs Gabonais ont contourné pendant plus de huit mois, la mesure grâce aux VPN, alors que les entreprises et les créateurs de contenu dénonçaient des pertes financières.

Ce qui change concrètement

La levée s’applique à l’ensemble du territoire. Elle devrait permettre le retour des grandes plateformes, dont Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et WhatsApp. La HAC n’a pas précisé le calendrier technique de rétablissement des accès.

La HAC affirme avoir engagé un dialogue avec les grandes plateformes, notamment TikTok, Meta et YouTube. Elle assure que des protocoles d’échange « ont été mis en place et sont opérationnels », ce qui lui donnerait accès aux outils de signalement pour réguler les contenus illicites. Elle invite aussi « les utilisateurs des réseaux sociaux à plus de responsabilité et de maturité ».