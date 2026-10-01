Mali : dix permis de recherche d'or renouvelés, une troisième vague en six semaines

Le gouvernement malien a autorisé le 30 septembre, le renouvellement de dix permis de recherche aurifère. Réuni à Koulouba sous la présidence du général d’armée Assimi Goïta, le Conseil des ministres a adopté neuf décrets de premier renouvellement et un décret de deuxième renouvellement, celui du permis de Dandoko, dans le cercle de Kéniéba, détenu par Africa Mining.

C’est la troisième vague de renouvellements en six semaines. Le 21 août, le Conseil avait approuvé dix permis, dont huit d’or (Lili, L’Horizon, Faya Mining, Cora Resources et Tropical Gold) et deux de lithium (Intermin). Le 2 septembre, quatre autres permis d’or avaient été reconduits. Avec ceux de mercredi, cela fait 22 permis d’or renouvelés depuis le 21 août.

Des permis relancés après la suspension

Les neuf premiers renouvellements concernent Company Mines and Career, Hongda Liujiu Mali, Dansoko Gold Mine, Wagadou Explore, Yong Xin Mines (Kinia et Kandjila-Ouest) et Ressources Robex Mali. Cette dernière détient trois permis, Sanoula, Mininko et Gladié-Est, ce dernier cédé par M.B.C. Diffusion. Ils se situent dans les cercles de Kéniéba, Kayes, Kangaba, Sikasso, Yanfolila et Bougouni.

Attribués entre 2018 et 2022, ces permis avaient été affectés par la suspension des renouvellements, de décembre 2022 à mars 2025. Les travaux menés ont montré des anomalies qui justifient, selon le gouvernement, la poursuite des recherches. Les sociétés disposent de trois ans supplémentaires, renouvelables une fois.

Le permis de Dandoko, attribué en 2017 et déjà renouvelé en 2020, est reconduit une deuxième fois afin de découvrir des gisements économiquement exploitables. Un renouvellement n’ouvre pas la voie à une exploitation automatique : il autorise seulement la poursuite des travaux d’exploration. Le même Conseil a aussi créé l’École des mines et du pétrole et l’Agence pour la recherche et le développement des ressources minérales.