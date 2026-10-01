Mercato : la valeur d’Osimhen chute à 65 M€, son niveau de 2022 malgré son début de saison

Selon Transfermarkt, Victor Osimhen vaut désormais 65 millions d’euros sur le marché. La valeur marchande de l’attaquant de Galatasaray a baissé de 10 millions d’euros malgré son début de saison avec 6 buts et 2 passes décisives en quatre matches de championnat.

La nouvelle valeur marchande d’Osimhen le ramène à un niveau qu’il n’avait plus connu depuis plusieurs années. En effet, 65 millions d’euros correspond à la valeur qui lui était attribué en juin 2022, lorsqu’il portait encore le maillot de Naples. À cette période, l’attaquant de 23 ans était considéré comme l’un des joueurs offensifs les plus suivis du championnat italien.

Puis, sa valeur a fortement augmenté, jusqu’à atteindre 120 millions d’euros en juin 2023, son record selon l’historique de Transfermarkt. Cette période correspond à l’essor d’Osimhen avec Naples, avec le titre de champion d’Italie remporté lors de la saison 2022-2023 et son statut de meilleur buteur de Serie A.

Osimhen toujours en tête

La nouvelle valeur d’Osimhen ne change pas sa position dans le championnat turc. Avec une valeur de 65 millions d’euros, l’attaquant de Galatasaray reste en tête des joueurs les mieux valorisés de la Süper Lig. Le championnat a pourtant vu arriver plusieurs grands noms cet été, dont Mohamed Salah, Rafael Leão et Dušan Vlahović.

Transfermarkt estime ainsi Rafael Leão à 50 millions d’euros, tandis que Dušan Vlahović est évalué à 35 millions et Mohamed Salah à 22 millions d’euros. Le Nigérian conserve donc une avance de 15 millions d’euros sur Leão.