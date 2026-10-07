Portugal : Cristiano Ronaldo lâché par ses coéquipiers après son communiqué sur Jorge Jesus

Avec plus de 230 sélections, Cristiano Ronaldo est le joueur le plus capé de l’histoire du Portugal, mais pour autant, aucun de ses coéquipiers n’a publiquement appuyé le communiqué qu’il a diffusé le 6 octobre 2026 sur sa version du conflit avec le sélectionneur Jorge Jesus. Reste à savoir si ce mutisme relève d’un désaveu ou d’une volonté de ne pas se mêler du conflit, né du départ du capitaine du stage de Copenhague, avant le match contre le Danemark.

En cinq pages, Ronaldo revient sur la réunion qui devait régler le différend. Selon lui, Jorge Jesus lui avait promis de répéter ses propos en conférence de presse, ce qu’il n’a pas fait. Il reconnaît aussi ses torts : « Je dois aussi des excuses à mes coéquipiers pour avoir quitté le stage. ». Même s’il accepte la suspension qui lui sera infligée, il se déclare disponible pour revenir, non pour des adieux, mais pour « compétir et gagner » avec la sélection.

Jorge Jesus répond en une phrase, les joueurs se taisent

Le sélectionneur a réagi mercredi 7 octobre, en quittant son domicile pour rejoindre la Cité du football, le centre d’entraînement de la fédération. « J’ai lu le communiqué. Je vais à la Fédération travailler et penser à l’équipe. Je n’ai plus rien à dire », a-t-il déclaré aux journalistes.

Sous le texte de Ronaldo, pourtant partagé par des millions d’internautes, aucun international portugais n’a laissé de message d’appui, relève le Jornal de Notícias. Le quotidien nuance : ce silence peut se lire comme un manque de soutien ou comme un refus de s’impliquer dans la polémique. Bruno Fernandes avait pourtant déclaré que Ronaldo « est et sera la plus grande icône de notre sélection » et qu’il « mérite le respect de tous ». João Cancelo avait de son côté présenté son capitaine comme « le meilleur joueur que le Portugal ait eu ».

La polémique dépasse le vestiaire. L’ancien milieu brésilien Felipe Melo a dénoncé à la télévision une différence « grotesque » entre le traitement de Ronaldo par ses partenaires et celui de Lionel Messi en Argentine. La vidéo est devenue virale sur Instagram, et Ronaldo lui-même l’a aimée. Sur le terrain, le Portugal reste invaincu dans cette Ligue des nations, avec trois victoires en trois matches.