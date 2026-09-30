Le Bayern Munich exclut de vendre Michael Olise et confirme l'absence de clause libératoire dans son contrat

Le contrat de Michael Olise au Bayern Munich ne contient aucune clause libératoire, et il n’est pas question qu’il soit vendu, quel que soit le montant proposé. Le directeur sportif du Bayern Max Eberl l’a affirmé dans un entretien à Sport Bild : « Il a encore trois ans de contrat, et je le souligne : sans clause libératoire. » Sur le montant minimum qui le ferait céder, Eberl a insisté « Quand on veut gagner la Ligue des champions, cette question ne se pose pas », a-t-il répondu.

Olise est lié au Bayern jusqu’en 2029, mais le club prépare déjà la suite. Eberl a indiqué vouloir savoir d’ici l’été prochain si le joueur penche pour une prolongation, et envisage de s’asseoir avec lui en temps voulu.

Pendant ce temps, le Real Madrid a activement approché Olise lors du dernier marché des transferts, sans résultat malgré l’intervention de Kylian Mbappé pour le convaincre comme nous le rapportions en Juillet dernier. Mais face à ses offensives, le Bayern a jusque-là pu retenir Olise à Munich, où il reste l’une des pièces offensives majeures de l’effectif.

Des performances même en dehors du Bayern

Avec l’équipe de France, Olise compte 27 sélections et 8 buts, d’après la fiche de la Fédération française de football. Lors de la Coupe du monde 2026, sa première, il a disputé les huit matchs des Bleus comme titulaire, sans marquer, et a délivré sept passes décisives, soit le meilleur total du tournoi. Il devance Lionel Messi et Kylian Mbappé, tous deux à quatre passes, et dépasse le record de six passes établi par Pelé en 1970, d’après L’Info.re. Il a lancé son Mondial avec une passe contre le Sénégal puis deux face à l’Irak, avant d’en ajouter deux en seizième de finale contre la Suède (3-0) et deux autres contre l’Angleterre lors de la petite finale, toutes deux pour Mbappé.

Cette rencontre s’est soldée par une défaite 4-6, et la France a terminé quatrième après son élimination en demi-finale face à l’Espagne (0-2). Olise avait déjà remporté la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Paris 2024, où il avait aussi été le meilleur passeur du tournoi avec cinq passes décisives.