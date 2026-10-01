Portugal : les raisons de la colère de Cristiano Ronaldo dévoilées

On en sait un peu plus sur les raisons du départ de Cristiano Ronaldo du rassemblement portugais. En effet, selon le journaliste espagnol Edu Aguirre, un épisode lié à son échauffement face à la Norvège serait au cœur de la colère du capitaine portugais.

Cristiano Ronaldo aurait eu le sentiment d’avoir été « trahi » par Jorge Jesus, selon Edu Aguirre. Le journaliste espagnol affirme qu’une réunion aurait réuni mardi soir le joueur, le sélectionneur portugais et Pedro Proença, président de la Fédération portugaise de football.

Au cours de cet échange, Jorge Jesus aurait reconnu avoir mal géré l’échauffement de Cristiano Ronaldo lors du match contre la Norvège. Toujours selon le journaliste, le sélectionneur aurait promis de présenter publiquement ses excuses au joueur.

Cependant, le discours tenu ensuite par Jorge Jesus devant les médias a été différent. Le technicien a notamment rappelé qu’il était « celui qui commande » et que Cristiano Ronaldo demeurait « un joueur parmi les autres ». Ce qui aurait fortement irrité le quintuple Ballon d’or et contribué à sa décision de quitter le rassemblement.

La brouille trouve son origine dans la rencontre remportée 2-1 par le Portugal en Norvège. Jorge Jesus avait envisagé de faire entrer Cristiano Ronaldo pour la dernière demi-heure. Il a finalement renoncé à cette option. Selon lui, le déroulement du match ne justifiait plus l’entrée de Ronaldo.

Jorge Jesus a par la suite reconnu que Cristiano Ronaldo avait été contrarié par cette situation. Toutefois, le sélectionneur a assuré qu’il n’existait pas de conflit avec son joueur. Finalement, Cristiano Ronaldo a finalement le rassemblement portugais après avoir échangé avec Pedro Proença. Le joueur a lui-même annoncé son départ et indiqué qu’il donnerait ultérieurement sa version des faits.